El investigado por el doble crimen de El Ejido (Almería) apuñaló a su mujer dos días antes del tiroteo

Lugar del barrio de El Canalillo de El Ejido (Almería) donde se produjo el doble crimen. - Europa Press

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

J.M.C.F., el hombre de 25 años de edad acusado de acabar a tiros con la vida de su madre y su padrastro en la barriada de El Canalillo de El Ejido (Almería) así como herir de gravedad a su bebé de siete meses, entre otros, en la noche del pasado lunes también habría apuñalado a su mujer en la cara dos días antes de los hechos.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que previamente al día en el que se produjeron los disparos el hombre habría intentado acabar con la vida de su esposa cuando ambos volvían de un viaje que había realizado a Granada durante el fin de semana, sentido en el que se le investiga por un intento de asesinato en el marco de la violencia contra la mujer.

Según los indicios que obran en las actuaciones, el investigado habría detenido el coche en el que ambos viajaban a la altura de Adra (Almería) en torno a la 1,00 horas y habría comenzado a acusar a su pareja de serle infiel con otros hombres.

El acusado, sobre el que constan problemas mentales de salud, le habría advertido de su supuesta intención de acabar con la vida de su padre, de otros familiares y de cualquier otra persona que se hubiese acostado con ella.

Acto seguido, el denunciado se habría bajado del vehículo y habría abierto la puerta del copiloto, donde se encontraba su mujer, a la que habría apuñalado con una navaja al tiempo que le habría dirigido expresiones como "eres el demonio" o "voy a matarte".

En este sentido, la mujer habría sufrido una puñalada en el lateral derecho de la cara al agacharse para tratar de evitar el ataque, que el acusado le habría dirigido inicialmente hacia la zona del costado. En cualquier caso, le ocasionó lesiones de gravedad.

La mujer habría sido víctima de un intento de asesinato por parte del investigado en una segunda ocasión la noche del 18 de mayo cuando se produjo el tiroteo, ya que ella estaba presente en el lugar de los hechos donde el hombre acabó con la vida de su madre y su padrastro.

ESPERABA EN EL DOMICILIO FAMILIAR

Las indagaciones policiales realizadas hasta el momento y que se han incorporado a las actuaciones apuntan que el investigado se encontraba en el domicilio familiar armado y a la espera de que llegaran a la casa sus allegados.

Así, al escuchar el vehículo, habría salido a la calle y habría abierto la puerta trasera del coche por el lado del piloto para disparar contra su padrastro, que conducía el turismo, así como contra su madre, que estaba en el asiento del copiloto.

Después habría disparado de forma continuada hacia la parte trasera donde estaba su mujer con su bebé de siete meses de edad y otros menores. La mujer habría conseguido, no obstante, refugiarse en el domicilio gracias a que el hermano del investigado le habría abierto la puerta.

No obstante, ya dentro de la casa, se dio cuenta de que el bebé había sufrido un disparo de bala en la cabeza, por el que después ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor, donde sigue ingresado en la UCI Pediátrica.

NUEVE TIROS A UNA VECINA

El investigado, al que se investiga por seis delitos de homicidio en grado de tentativa, también habría disparado hasta el nueve ocasiones contra una vecina de 19 años de edad así como contra su hija, de 21 meses, que habría recibido un impacto en el costado.

La mujer tuvo que ser atendida de urgencia en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido mientras que su hija fue llevada al Materno-Infantil de Almería, donde evoluciona favorablemente de sus heridas.

Tras escapar de la escena del crimen, el hombre habría acudido a la vivienda de un conocido suyo y habría disparado contra el padre de este, de los 60 años de edad, quien habría intervenido para proteger a su hijo. El hombre sufrió un tiro en la cabeza por el que continúa ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

El acusado fue detenido sobre las 4,00 horas del martes cuando regresó a la barriada que había sido tomada a través del amplio dispositivo organizado por la Guardia Civil y la Policía Local de El Ejido. Ambos cuerpos procedieron a su arresto así como a la intervención del arma, cuyo origen se investiga.