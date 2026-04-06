La JEA desestima una denuncia del PSOE-A contra Canal Sur por "omitir" información del 'caso Mascarillas' de Almería

El portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Manuel del Real Ruiz, junto con otros diputados provinciales en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha acordado desestimar una denuncia presentada por el PSOE-A contra la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y Canal Sur Televisión por presunta "vulneración de los principios de neutralidad, objetividad, veracidad y pluralismo informativo en periodo electoral" al hilo de la "omisión", en la programación de la televisión autonómica andaluza, de "cualquier información acerca de la citación judicial de personas investigadas en el denominado 'caso Mascarillas'", entre quienes figura el expresidente provincial del PP de Almería Javier Aureliano García.

La Junta Electoral de Andalucía ha desestimado dicha denuncia socialista en un acuerdo con fecha de este pasado domingo, 5 de abril, consultado este lunes por Europa Press y contra el que cabe recurso ante la Junta Electoral Central (JEC).

En su resolución, la JEA también detalla que la denuncia que interpuso el PSOE-A contra la RTVA y Canal Sur se justificaba igualmente por la "omisión" de información acerca de "la adopción de diligencias judiciales en relación con presuntos delitos cometidos" por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, "entendiendo que ello atenta contra el artículo 66 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Loreg) y los principios de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa" por parte de Canal Sur.

Para desestimar esta denuncia del PSOE-A, la Junta Electoral de Andalucía se centra "en el principio de neutralidad", al entender que es el que "se podría ver concretamente afectado por el hecho denunciado", y al respecto parte "de la reiterada doctrina establecida por la Junta Electoral Central, según la cual para enjuiciar la falta de neutralidad en las informaciones difundidas por los medios de comunicación es necesario que las mismas sean apreciadas en un espacio o período temporal amplio, sin que pueda circunscribirse a un día aislado o a un concreto programa informativo, habida cuenta de la innegable libertad de información de los profesionales de los medios en relación con los hechos que constituyen noticia".

Al respecto, el acuerdo de la JEA señala que la denuncia presentada por el PSOE-A "se limita a la omisión de información por parte de Canal Sur y sus informativos durante el día 30 de marzo de 2026, en contraposición con la ofrecida durante esa misma fecha por otros medios de comunicación que se relacionan en la denuncia", por lo que "resulta evidente que el ámbito al que se ciñen los hechos alegados es de un solo día, lo que impide disponer de un margen temporal suficiente para apreciar si se ha vulnerado la neutralidad informativa que pregona el artículo 66 de la Loreg".

Además, la Junta Electoral de Andalucía señala que el 'caso Mascarillas' fue "objeto de cobertura mediática el 31 de marzo de 2026 por los servicios informativos del canal autonómico en sus programas 'Noticias 1', 'Noticias 2' y en la desconexión territorial en Almería, con incorporación de declaraciones críticas de la representante de una formación política de la oposición en los dos primeros".

VALORACIÓN DE CANAL SUR Dicho esto, desde la JEA concluyen que la denuncia del PSOE-A "parece tener como finalidad predominante manifestar la discrepancia" de dicho partido político "con la línea informativa de Canal Sur Radio y Televisión, S.A., algo que, sin duda, resulta legítimo, pero que no constituye razón suficiente para estimar la reclamación, ya que ningún partido político es titular de un derecho a que la línea informativa de un medio de comunicación se adapte a sus particulares puntos de vista", abunda el escrito de la Junta Electoral.

Este acuerdo ha sido valorado por la RTVA en un comunicado en el que Canal Sur Televisión "valora el contenido" del mismo "y el rechazo de la denuncia del PSOE-A", y el ente público anuncia que "seguirá en todos sus espacios informativos cumpliendo, como realiza a diario, con las exigencias de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y prestando un servicio público esencial para su audiencia en Andalucía".