Libertad con medidas para los diez detenidos en la operación antidroga con seis viviendas demolidas en Almería

Uno de los agentes de la Policía Nacional en la operación 'Espejo'. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 3 de Almería, en funciones de guardia, ha acordado la puesta en libertad provisional de las diez personas detenidas en el marco de una operación 'Espejo', contra el cultivo y tráfico de marihuana, desarrollada fundamentalmente en el barrio de El Puche de Almería, donde se demolieron seis viviendas públicas.

Según ha informado el TSJA, a los involucrados se les investiga por los delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico. Todos los detenidos se han acogido a su derecho a no declarar y tendrán que cumplir la medida cautelar de comparecer periódicamente, los días 1 y 15 de cada mes, en sede judicial así como cada vez que sean convocados.

La causa será instruida por la Plaza número 2 de Almería, que ordenó los 23 registros que se practicaron el pasado martes en los que se intervinieron armas de fuego, munición y más de 11.000 plantas de marihuana con un valor en el mercado ilícito superior al millón de euros, según las estimaciones de la Policía Nacional.

Durante la operación se cortaron 180 enganches eléctricos fraudulentos y se retiraron más de 500 metros de cableado, según los datos aportados por Endesa sobre la actuación de sus técnicos coordinada en el dispositivo.

Además, se ejecutó el derribo de seis viviendas públicas con contrato de compraventa resuelto en colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Las mismas formaban parte de un proyecto previo de demolición diseñado al constatarse que los inmuebles no reunían las "condiciones mínimas de habitabilidad".

El derribo se llevó a cabo para impedir que las viviendas obsoletas puedan ser nuevamente ocupadas de manera ilegal. Desde la Junta se avanzará bajo el objetivo de levantar nuevas residencias que reúnan la condición de vivienda protegida, según han trasladado.

Los detenidos, defendidos por los letrados Leo Marfil, José Antonio Bonachera, Eduardo Zea y José Antonio Galindo, formaban parte de una "estructura organizada" que operaba de manera "coordinada" en varias viviendas, "muchas de ellas conectadas entre sí mediante pasadizos y accesos improvisados", según ha trasladado la Policía Nacional.

Algunos investigados trataron de huir por los tejados y el entramado de interconexión entre viviendas en el momento de los arrestos, que desde la Comisaría han elevado a un total de once.

La investigación sitúa a tres varones como los principales miembros de una supuesta organización que destinaba varias viviendas al cultivo de marihuana, sobre todo en la zona conocida como 'El Puche Viejo' torno a la calle Espejo del Mar, con una quincena de viviendas sospechosas en dicha vía, así como en otras situadas al otro lado del colegio público, como las calles Tangos o Romances, entre otras.

Fuentes del caso han explicado a Europa Press que los inmuebles eran explotados supuestamente por los sospechosos quienes, a su vez, empleaban a otros compatriotas de origen marroquí para el cuidado, protección y vigilancia tanto de las casas como de su contenido.

Las observaciones policiales permitieron identificar la presencia de aparatos de aire acondicionado en las viviendas que funcionaban prácticamente las 24 horas para sostener los cultivos, toda vez que las viviendas tenía cerradas permanentemente las ventanas. De las mismas casas emanaba un "fuerte olor a marihuana".

La operación ha contado con la participación de más de 150 agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Servicio de Medios Aéreos.