En libertad provisional los tres detenidos por robos violentos en gasolineras y viviendas de Roquetas de Mar (Almería)

Detenidos en el marco de la operación 'Cospero'. - GUARDIA CIVIL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El juez de la Plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería) ha dejado en libertad provisional a los tres detenidos acusados de conformar un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos con violencia de "extrema peligrosidad" en gasolineras y viviendas del municipio entre febrero y marzo.

Fuentes del TSJA han informado de que los involucrados están investigados por la presunta comisión de los delitos de robo violento y lesiones, aunque a lo largo de la instrucción se determinará si son imputados de más delitos.

El juez de guardia acordó su puesta en libertad a finales de abril ya que ninguna acusación solicitó su ingreso en prisión, aunque sí les impuso las medidas cautelares como la retirada de pasaportes y la prohibición de salir del territorio nacional.

La actuación se desarrollaron en el marco de la 'Operación Cospero', que se inició tras un atraco cometido el pasado 9 de marzo en una estación de servicio de Roquetas de Mar.

En ese asalto, dos de los asaltantes, con el rostro parcialmente oculto mediante gorra y bufanda, intimidaron a la dependienta con un arma blanca, la amordazaron con cinta de embalar y sustrajeron el dinero de la caja registradora y varios teléfonos móviles.

A partir de ese momento, los agentes realizaron numerosas gestiones de investigación en las inmediaciones del lugar y localizaron diversos efectos relacionados con los hechos, entre ellos cinta de embalar, un destornillador, dos bufandas y una gorra utilizadas en el asalto.

El posterior análisis de los indicios y las gestiones operativas permitieron identificar el vehículo utilizado para la huida, así como determinar la identidad del conductor y de los ejecutores materiales del atraco.

La investigación permitió constatar que este grupo estaba implicado en otro robo con violencia cometido apenas dos horas antes del asalto a la gasolinera, en el que la víctima sufrió lesiones por arma blanca.

Asimismo, los agentes han vinculado al cabecilla de la red con un robo con fuerza en una vivienda ocurrido en febrero y con un nuevo episodio de robo con violencia y lesiones perpetrado a finales de marzo, cuando la investigación aún estaba en curso.