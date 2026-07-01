La lucha contra el 'petaqueo' en Almería deja diez detenidos y casi 23.000 litros de combustible intervenidos en junio

Una embarcación repleta de garrafas de combustible destinadas al 'petaqueo' en Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a lo largo del mes de junio a diez personas por su vinculación con delitos ligados a la inmigración irregular y el contrabando, toda vez que se ha incautado de casi 23.000 litros de combustible que tenían como fin el abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad en lo que se conoce como 'petaqueo'.

En lo que va de año, según los cálculos de la Comandancia, se han intervenido ya en Almería más de 100.000 litros de carburante, toda vez que se han arrestado a un total de 18 personas asociadas a los mencionados delitos así como narcotráfico. También se han aprehendido de 22 embarcaciones y de una quincena de vehículos.

Estas actuaciones, según han señalado desde la Guardia Civil en una nota, se enmarcan en los dispositivos que, de forma permanente, se realizan en la provincia para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y las redes vinculadas al tráfico de personas, así como para la prevención de los riesgos asociados a este tipo de actividades delictivas.

La Comandancia ha subrayado así el "compromiso en la lucha contra estas redes criminales, reforzando la vigilancia sobre el litoral almeriense y desarrollando actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medio marítimo", de manera que colaboración ciudadana resulta "fundamental" para detectar actividades vinculadas al narcotráfico y a las redes de apoyo logístico en el litoral.

Con ello, han solicitado a la población que ante cualquier movimiento sospechoso relacionado con almacenamiento de combustible, embarcaciones o actividad nocturna en zonas aisladas de costa, se contacte con las autoridades "incluso de forma anónima" a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación 'Alertcops'.