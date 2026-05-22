La lucha contra el 'petaqueo' en Almería se refuerza: ocho detenidos y 21 embarcaciones incautadas hasta mayo

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha dado cuenta del refuerzo en su lucha contra las operaciones de 'petaqueo' en Almería para frenar a quienes almacenan, transportan y suministran combustible a las embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico o el favorecimiento de la inmigración irregular en el litoral de la provincia.

Según han trasladado desde la Comandancia en una nota, en lo que va de mayo se han intervenido 78.800 litros de combustible destinado al suministro en el mar así como 21 embarcaciones empleadas por estos colaboradores. En total, se han arrestado a ocho personas y se han incautado otros 14 vehículos en tierra.

El 'petaqueo', según han apuntado, constituye una "pieza clave" dentro de la logística de las organizaciones criminales, ya que permite "suministrar combustible y apoyo a embarcaciones que operan en alta mar, favoreciendo actividades ilícitas y poniendo en riesgo tanto la seguridad marítima como el entorno natural de las costas".

La Guardia Civil apunta que estas actuaciones se enmarcan en los dispositivos que se desarrollan "de forma permanente" para combatir el contrabando, el narcotráfico y las redes vinculadas al tráfico de personas, así como para la prevención de los riesgos asociados a este tipo de actividades delictivas.

Dentro de los distintos dispositivos desarrollados en el litoral almeriense, los agentes han llevado a cabo numerosas actuaciones preventivas y operaciones dirigidas a detectar infraestructuras logísticas, puntos de abastecimiento y movimientos sospechosos en zonas costeras especialmente sensibles.

La Guardia Civil ha destacado la "complejidad" de este tipo de operativos, "desarrollados en muchas ocasiones en horarios nocturnos y en zonas de difícil acceso", donde resulta "fundamental" la coordinación entre las distintas unidades desplegadas sobre el terreno y los centros de mando y control.