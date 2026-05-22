Macael (Almería) recupera 'El Vaticano' como centro cívico tras una inversión de 2,7 millones de euros

Representantes institucionales durante la inauguración de la rehabilitación del edificio 'El Vaticano' en Macael (Amería). - SUBDELEGACIÓN

MACAEL (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio de Macael (Almería) ha recuperado el edificio conocido como 'El Vaticano' tras una rehabilitación que ha permitido transformarlo en un centro cívico multifuncional, con un presupuesto global de 2.777.094 euros.

La actuación, inaugurada este jueves por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha permitido rehabilitar una superficie de 3.938 metros cuadrados, con un ahorro energético estimado del 92,15 por ciento.

La intervención se ha ejecutado a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep Local), impulsado por el Ejecutivo central en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una financiación concedida de 2.268.096,04 euros de fondos europeos Next Generation EU, según ha informado la Subdelegación en una nota.

Martín, que ha estado acompañado en el acto por el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha destacado el impacto de estos fondos en los municipios almerienses y ha resaltado que la actuación representa "una manera muy concreta de entender la política pública", al convertir recursos europeos en "mejoras reales" para la vida cotidiana de las personas.

El subdelegado ha subrayado que el objetivo de estos fondos es que "los ayuntamientos puedan acometer actuaciones de interés para sus vecinos y vecinas, recuperando espacios públicos para ponerlos al servicio de la ciudadanía".

Durante el acto, Martín ha manifestado que 'El Vaticano' es "mucho más que un edificio singular del paisaje urbano de Macael", ya que se trata de "un espacio profundamente ligado a la memoria colectiva del municipio". "Hoy celebramos la recuperación de un espacio para la gente", ha añadido.

UN INMUEBLE "EMBLEMÁTICO"

Ubicado en una de las principales vías de Macael, 'El Vaticano' constituye uno de los inmuebles más reconocibles de la localidad por sus características arquitectónicas y dimensiones.

La planta baja ya acoge actividades culturales y de ocio, mientras que su gran espacio interior, con más de 2.000 metros cuadrados diáfanos y una altura libre de diez metros, lo convierte en un equipamiento idóneo para actividades colectivas y eventos de gran afluencia.

La intervención ha permitido conservar el carácter singular de un inmueble de estilo posmodernista y neoecléctico, caracterizado por sus lucernarios en bóveda de cañón, sus dos cúpulas de 16 metros de altura y su amplia fachada translúcida. Al mismo tiempo, el edificio se ha adaptado a nuevos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad.

En materia de eficiencia energética, las obras han incluido la renovación integral de cubiertas y lucernarios, la incorporación de nuevos aislamientos y revestimientos, así como la instalación de carpinterías de altas prestaciones energéticas.

Además, se ha incorporado una instalación fotovoltaica, se ha modernizado el sistema de iluminación mediante luminarias eficientes y se ha avanzado en la motorización de distintos equipos, actuaciones que permitirán alcanzar un ahorro energético estimado del 92,15 por ciento.

Las obras también han incluido mejoras orientadas a la sostenibilidad ambiental, con nueva vegetación en la envolvente del edificio para "optimizar su comportamiento higrotérmico", así como actuaciones dirigidas a reforzar la habitabilidad y seguridad del inmueble mediante un nuevo sistema de protección contra incendios y trabajos de conservación que "incrementan su durabilidad".

Para el subdelegado, este proyecto "simboliza perfectamente el sentido de los fondos europeos", ya que permite a municipios como Macael "acometer actuaciones que probablemente serían muy difíciles de asumir únicamente con recursos propios".

"Europa también está aquí, en proyectos que mejoran la vida de la gente y que ayudan a hacer mejores nuestros pueblos", ha señalado Martín, quien ha defendido la importancia de la cooperación institucional para hacer realidad iniciativas de gran impacto social.

Asimismo, ha felicitado al Ayuntamiento de Macael por haber impulsado un proyecto que "preserva un espacio emblemático del municipio y lo prepara para el futuro" y ha destacado que este tipo de actuaciones contribuyen a "hacer comunidad, generar convivencia y fortalecer la identidad colectiva de nuestros municipios".