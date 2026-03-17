Una macrooperación antidroga deja once detenidos, 23 registros y seis viviendas derribadas en Almería

Agentes durante la entrada en una vivienda en el marco de la operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a once personas y ha derribado seis viviendas públicas en una actuación desarrollada durante la madrugada de este martes en Almería contra el tráfico de drogas, en la que se han practicado 23 registros y se han intervenido armas de fuego, munición y más de 10.000 plantas de marihuana, según un primer balance policial.

Asimismo, se han cortado 180 fraudes eléctricos y se han retirado más de 500 metros de cableado fraudulento, según los datos aportados por Endesa sobre la actuación de sus técnicos coordinada en el dispositivo.

La operación, denominada 'Operación Espejo', ha contado con la participación de más de 150 agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Servicio de Medios Aéreos.

Las actuaciones se han desarrollado en los barrios de El Puche, Los Molinos y Los Almendros, donde se han llevado a cabo los registros previstos dentro del dispositivo. Además, los seis derribos de viviendas públicas con contrato de compraventa resuelto se han ejecutado en colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).