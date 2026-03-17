Los detenidos acusados de matar a un hombre en El Puerto (Cádiz) sacaron dinero de su banco tras su desaparición

Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a los grupos de investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Cádiz y de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María, han detenido a dos personas como presuntas autoras de la muerte violenta de un hombre que apareció calcinado en su coche y que el mismo día de la desaparición realizaron a su favor movimientos bancarios de elevado importe desde la cuenta de la víctima.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, en la mañana de este lunes los agentes realizaron dos entradas y registros domiciliarios, culminando con la detención de los dos presuntos autores de la víctima, que figuraba como desaparecida desde el 24 de febrero, fecha en la que su hermano denunció en la Comisaría una "desaparición inquietante" tras no tener noticias de él desde el día 22, cuando fue visto por última vez en la ciudad de Cádiz mientras salía de ocio con amigos.

Las primeras gestiones de investigación permitieron determinar que el desaparecido se desplazó en su vehículo hasta la localidad de El Puerto de Santa María, donde tenía previsto encontrarse con una mujer con la que había contactado previamente.

Por su parte, durante el desarrollo de la investigación, los agentes detectaron movimientos bancarios de elevado importe realizados entre los días 22 y 23 de febrero desde la cuenta de la víctima a favor de dos personas residentes en El Puerto de Santa María, que no formaban parte de su entorno. Estas personas fueron identificadas como los ahora detenidos, ambos con antecedentes por delitos contra las personas y el patrimonio.

La aparición del cadáver de la víctima se produjo el día 25 en el interior de un vehículo, también completamente incendiado, en un carril de tierra situado en la zona diseminada de la Hijuela del Tío Prieto, en El Puerto. El hallazgo fue comunicado por un vecino que alertó a la Policía tras detectar el vehículo mientras paseaba.

Las gestiones realizadas en el lugar permitieron identificar indicios que apuntaban a que el vehículo correspondía con el del desaparecido, lo que motivó la coordinación entre ambas unidades UDEV para el esclarecimiento de los hechos, descartándose desde un primer momento la hipótesis de suicidio.

Así, la investigación se centró en las últimas personas que mantuvieron contacto con la víctima y tras tomar declaración a los ahora detenidos en calidad de testigos, los agentes detectaron contradicciones en sus versiones. Ambos manifestaron que la víctima acudió a una vivienda acompañada de un tercer varón y que abandonó el lugar al día siguiente, desconociendo su paradero.

Por ello, a la vista de los indicios, los investigadores solicitaron al Juzgado de Instrucción número cinco de El Puerto diversas medidas de investigación. Las pesquisas apuntaban a que la víctima pudo haber sido retenida contra su voluntad en el interior de la vivienda de una de las detenidas, donde habría sido coaccionada mediante amenazas y violencia para realizar transferencias bancarias, siendo posteriormente asesinada tras un intento de huida. Una vez reunidos los indicios suficientes, la Policía Nacional procedió este lunes a la detención de los dos investigados, que pasarán a disposición judicial en los próximos días.