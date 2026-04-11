Más de 500 niños se aficionan al 'running' con las carreras infantiles del Medio Maratón de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 niños han participado este sábado en las pruebas infantiles de la Media Maratón de Almería por edades y se han aficionado a un deporte tan saludable como el 'running'.

El Medio Maratón Ciudad de Almería ha comenzado con una imagen de la salida, frente al Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde se encontraba la Feria del Corredor, con estas pruebas de distancias cortas para los pequeños, según ha detallado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha dado la salida a alguna de las carreras y ha manifestado que "es una alegría ver a tantos niños y practicar deporte".

"El Medio Maratón supondrá un impulso para la marca Almería como destino deportivo. Animo a los almerienses a acompañar a los 4.500 corredores de la Media y los 10 kilómetros saludables en todo el recorrido", ha expresado el edil.

El Medio Maratón comenzará este domingo a las 8:30 horas, y la carrera saludable a las 9,00 horas de la mañana, desde la salida en la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, donde también es la meta.

Entre la Media, carrera saludable y las infantiles se han superado los 5.000 participantes, agotando todos los dorsales. Se trata de una prueba que ya el año pasado reforzó el vínculo con el Mar Mediterráneo, con 10 kilómetros del circuito por el Paseo Marítimo, incluyendo de esta manera a esta carrera dentro del concepto 'Evento azul'.

En la web https://mediomaratonalmeria.com/ se puede ver el recorrido completo de la actividad organizada por Nexal 2020, con el apoyo del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, La Legión y numerosas empresas patrocinadoras.