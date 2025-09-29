La Mesa del Agua de Almería lamenta que la desaladora del Bajo Almanzora siga "sin fecha" tras "13 años de engaños"

Archivo - La planta desaladora de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería), inutilizada desde 2012. - MESA DEL AGUA - Archivo

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Agua de Almería ha lamentado que la desaladora del Bajo Almanzora en Villaricos, inutilizada desde la riada del 28 de septiembre de 2012, siga "sin fecha" de puesta en servicio tras "13 años decepcionantes, con engaños y falsas promesas".

En un comunicado, la entidad ha señalado que, pese a las peticiones para que el Gobierno central declarara "de emergencia" las obras y redoblara esfuerzos, esta infraestructura continúa sin haberse reactivado.

El presidente de la Junta Central de Regantes del Almanzora, Fernando Rubio, ha indicado que "tal y como venimos señalando desde hace ya demasiado tiempo", la provincia atraviesa una situación "preocupante".

Ha recordado que en "la zona más árida de España hemos perdido más de 200 hectómetros cúbicos en estos años" con agua que habría servido "para saciar, en parte, estas sedientas tierras".

Para Rubio, "lo que estamos viviendo es una situación diabólica por la incompetencia de los poderes públicos que siguen sin dar una fecha de finalización. Hemos y seguimos soportando mentiras y engaños".

En este sentido, ha calificado la infraestructura como la desaladora de la "vergüenza" y ha reclamado a las administraciones que "por favor, terminadla ya, si os queda un poco de vergüenza". Asimismo, se ha preguntado "si esta desaladora estuviera ubicada en Barcelona, ¿no estaría ya reparada?".

En la Mesa del Agua de Almería participan la Federación de Regantes de Almería (Feral), la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, la Junta Central de Usuarios del Almanzora, la Junta Central de Usuarios de Adra y Aguas del Almanzora SA.

También forman parte la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN), la Comunidad General de Usuarios de Aguas Depuradas (Cgual), la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda), Asaja, Coag, UPA, Regantes de Almería (Rega), Asempal, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Almería y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería.