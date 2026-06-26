Montero reclama un pleno urgente en Carboneras (Almería) tras la orden del TSJA de anular la licencia de El Algarrobico

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, en imagen de archivo. - PSOE-A

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado la "convocatoria urgente del pleno" del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que requiere al Consistorio culminar, en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles, el procedimiento para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

Montero se ha pronunciado a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que ha calificado la resolución judicial de "extraordinaria noticia".

Por último, la secretaria general del PSOE-A ha sostenido que esta decisión "demuestra el empeño del Gobierno de España por acabar con este atentado medioambiental".