Muere un hombre de 43 años tras caer con su coche por un desnivel en la A-347 en Berja (Almería)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo).
Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 8:31
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ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años de edad ha fallecido tras salirse su coche de la carretera y caer por un desnivel en la carretera A-347 a la altura de la localidad almeriense de Berja, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La Guardia Civil alertó del siniestro al teléfono 112 pocos antes de las 18.00 horas de este domingo para solicitar la presencia de bomberos y servicios sanitarios porque un vehículo se había salido a la altura del kilómetro 20,300 de la A-347, en el margen derecho, y había al menos una persona atrapada.

Acto seguido se activó de inmediato a efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Mantenimiento de Carreteras.

Los efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento desplazados al lugar liberaron a la víctima del interior del vehículo que había caído por un desnivel de cuatro metros. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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