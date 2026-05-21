Muere el hombre herido por quemaduras en la explosión de su bar en Almería el pasado Miércoles Santo

Archivo - Varias unidades de los servicios de emergencias y cuerpos policiales actúan ante la explosión en un bar de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El propietario del bar 'La Posada', que resultó herido el pasado Miércoles Santo a causa de las explosiones que se registraron en su negocio ubicado en la zona de Plaza de Toros de Almería, ha fallecido al no lograr sobreponerse de sus quemaduras por las que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Fuentes próximas a la víctima han confirmado a Europa Press la muerte de este hombre, la segunda a causa del suceso que se cobró la vida de un hombre de 81 años que se vio afectado por la detonación cuando se encontraba a las puertas del negocio en la tarde del pasado 1 de abril. Además, se registraron otros dos heridos.

El suceso se produjo sobre las 17,20 horas cuando el 112 recibió numerosos avisos por una deflagración en el número 53 de la calle Conde Villamonte, el cual ocasionó un incendio en el local y la caída de parte de la fachada.

Los indicios previos a la exploración de la Policía Científica, que junto con Policía Local y Bomberos de Almería acordonaron la zona, apuntaban a un escape de gas. No obstante, el inmueble no se vio afectado, conforme a las revisiones hechas desde el Ayuntamiento.

El propietario del bar y otro de los afectados fueron evacuados inicialmente al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Las quemaduras obligaron al traslado del herido al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha permanecido 50 días antes de su fallecimiento. El tercer herido, de carácter leve, fue trasladado al centro de salud de la Plaza de Toros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la UDEF, Tedax, Policía Científica y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.