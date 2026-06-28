Muere una niña de cuatro años ahogada en una piscina particular de Antas (Almería)

Helicóptero de rescate de Salvamento Marítimo. - 112 ANDALUCÍA

ANTAS (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

Una menor de cuatro años de edad ha muerto este a las 10,36 horas de este domingo ahogada en una piscina particular de la localidad almeriense de Antas,

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se ha alertado al centro de coordinación por la necesidad de asistencia sanitaria a una niña con síntomas de ahogamiento en la población de Aljariz en una casa de campo de la barriada del Real.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha practicado sin éxito los ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la víctima. El 112 ha activado el protocolo para ofrecer apoyo psicológico a sus familiares.