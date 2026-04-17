Las obras contra el ruido en la A-7 en El Ejido (Almería) alterarán el tráfico entre el 20 y el 30 de abril

Mapa de situación de las afectaciones al tráfico en la A-7 a su paso por El Ejido (Almería) por las obras de reducción del ruido. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras para reducir el ruido en la A-7 a su paso por El Ejido (Almería) provocarán afectaciones al tráfico desde el lunes 20 hasta el 30 de abril, con cortes sucesivos de calzada en sentido Málaga y en sentido Almería entre los kilómetros 812,8 y 815 y desvío de la circulación por la calzada opuesta.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, el primero de los cortes se ha programado desde las 3,00 horas del lunes 20 hasta las 13,00 horas del viernes 24 de abril.

En ese periodo se cortará la calzada en sentido Málaga entre los kilómetros 812,8 y 815, así como el ramal de salida del kilómetro 813,8. La circulación se canalizará por un carril de la calzada contraria, en sentido Almería.

En una segunda fase, desde las 3,00 horas del lunes 27 hasta las 21,00 horas del jueves 30 de abril, se cortará la calzada en sentido Almería entre los kilómetros 815 y 812,8, además del ramal de acceso a la autovía en el kilómetro 814,3.

En este caso, el tráfico se canalizará por un carril de la calzada contraria, en sentido Málaga, y se ha habilitado un itinerario alternativo por la carretera de Vícar para los vehículos procedentes del polígono industrial La Redonda.

El Ministerio ha precisado que, previsiblemente, no se producirán afectaciones ni durante los fines de semana ni en los días festivos.

Estas actuaciones se enmarcan en las obras que el Ministerio continúa ejecutando para reducir el ruido en varios tramos de las autovías A-7 y A-92 dentro del Plan de Acción contra el Ruido en la provincia de Almería, con un presupuesto total de 11,56 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, en el tramo de El Ejido se acometerán trabajos de instalación de pantallas acústicas y de sustitución del firme existente por pavimento fonoabsorbente.