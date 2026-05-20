Piden absolver al acusado de acuchillar a su pareja y enfrentarse a agentes en Almería al padecer un brote psicótico

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería ha solicitado la absolución para el hombre que se enfrentaba a 19 años de prisión por haber apuñalado a su pareja sentimental y haberse enfrentado hasta a siete agentes de Guardia Civil y Policía Local de Roquetas de Mar (Almería) --uno de los cuales resultó herido-- al considerar que el acusado sufrió un brote psicótico que alteró por completo sus capacidades psíquicas en el momento de los hechos.

Así lo ha determinado tras el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Almería tras escuchar tanto al acusado como a las partes y a las forenses, quienes han constatado que las facultades del acusado cuando ocurrieron los hechos estaban "anuladas" y padecía una "desconexión total de la realidad" basándose en los "delirios y alucinaciones" que sufrió.

Si bien el acusado se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde poco después de sucederse los hechos, en septiembre de 2018, el fiscal ha pedido para él el internamiento en un centro psiquiátrico durante 19 años y medio además de otras medidas de libertad vigilada, toda vez que la defensa ejercida por el letrado Francisco Miguel López Gutiérrez ha interesado que su patrocinado pueda continuar bajo tratamiento con control ambulatorio como hasta ahora.

Tanto la pareja del acusado como los agentes que participaron en su arresto han afirmado ante el tribunal el hombre parecía estar "fuera de sí" dado que no atendía a los requerimientos que se le hacían para que soltara el cuchillo de cocina que empuñaba y con el que también se autolesionó incluso después de haber efectuado varios disparos disuasorios al aire.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del 27 de noviembre de 2018 cuando el acusado, mientras estaba en el domicilio familiar con su pareja, comenzó a expresarle frases amenazantes ante de coger un cuchillo y herirle con él en la mano y en el abdomen mientras ella trataba de huir.

La mujer ha confirmado que el hombre llevaba varios días con una conducta extraña, de forma que "oía voces" y decía que "sentía que iba a morir". La víctima, quien ha rechazado cualquier tipo de maltrato previo, ha dado cuenta de las alucinaciones que padeció el hombre, quien carecía de un diagnóstico sanitario a la fecha de los hechos.

El acusado escapó del domicilio y se encontró con un vecino, a su vez agente de Policía Local, a quien hirió con un cuchillo en el abdomen cuando intentaba mediar para que depusiera su actitud. El acusado salió a la calle, donde se topó con parte del dispositivo policial al que también se enfrentó hasta que finalmente fue reducido. En total, habría intentado acometer hasta contra siete agentes.