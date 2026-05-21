El Pleno de Vícar (Almería) aprueba un convenio para una nueva casa cuartel para 150 agentes de Guardia Civil en 2029

Pleno en el Ayuntamiento de Vícar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE VÍCAR

VÍCAR (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Vícar (Almería) ha aprobado este jueves el convenio de confinanciación con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Sipse) para edificar una nueva casa-cuartel de la Guardia Civil para un mínimo de 150 agentes por un importe de diez millones de euros.

El primer edil vicario, Antonio Bonilla, ha celebrado la aprobación de este acuerdo para el nuevo acuartelamiento, previsto para 2029, en la parcela de 10.000 metros cuadrados cedida por el Consistorio. "Hoy estamos ante un día histórico que va a marcar generaciones y años venideros", ha dicho.

Según ha apuntado el Ayuntamiento en una nota, la creación del nuevo cuartel es una "prioridad" puesto que se lleva "años" bajo negociaciones con los que materializar este proyecto.

El convenio prevé que el Consistorio aporte dos millones de euros para la construcción de las instalaciones a cuatro años. Asimismo, cuenta con los terrenos cedidos mediante convenio en 2024 próximo al núcleo de Las Cabañuelas, junto al Bulevar de la Paz, muy próximo al futuro enlace con la A-7.

El convenio, que ha contado con el respaldo "unánime" del Pleno, permitirá unas instalaciones "más amplias y equipadas" así como "la ampliación del número de efectivos de Guardia Civil en el municipio". Según Bonilla, dentro de las negociaciones se incluyen la casa-cuartel, residencia para agentes solteros e instalación de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Almería.