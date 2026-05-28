La Policía de El Ejido (Almería) emite más de 20 sanciones por infracciones de salud pública en la Fiesta del Sacrificio

Agentes de la Policía Local de El Ejido (Almería) frente a una carnicería. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El operativo de vigilancia puesto en marcha por el área de Alcaldía y la Jefatura de la Policía Local de El Ejido (Almería) con motivo de la Fiesta del Sacrificio o Eid al-Adha celebrada este miércoles se ha saldado con más de una veintena de denuncias por incumplimiento de la normativa en materia de salud pública.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, además de las sanciones municipales, las infracciones pueden llevar aparejadas sanciones a nivel andaluz con multas que oscilan entre los 3.000 y 15.000 euros.

Desde el Ayuntamiento han incidido en que, conforme a la legislación, "solo se permite el sacrificio en mataderos autorizados", por lo que la Policía Local ha vigilado "de forma exhaustiva" que la citada celebración cumpliera "con la normativa, denunciando todas aquellas infracciones" detectadas.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha afirmado que "la convivencia nos exige cumplir las ordenanzas y las leyes a todos", sentido en el que cree que "se debe garantizar el orden, exigiendo respeto a las normas, a la legalidad, a la convivencia y a la salud pública".