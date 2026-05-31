Policía Local y Guardia Civil desarrollan un control conjunto de seguridad durante las fiestas de La Cañada (Almería)

Control de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

LA CAÑADA (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Policía Local de Almería y de la Guardia Civil han desarrollado durante las fiestas del barrio de La Cañada un control conjunto de seguridad, un dispositivo novedoso desarrollado entre las rotondas del UD Almería Stadium y de la cooperativa Casi, donde confluyen las vías de competencia de ambas fuerzas de seguridad.

La colaboración ha sido calificada por ambos Cuerpos como de muy satisfactoria y permitió la detención de un individuo de 40 años, de nacionalidad francesa, que conducía un vehículo robado o la incautación de seis botellas de gas de la risa para vender globos para inhalación entre los jóvenes, con el riesgo que supone para la salud, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Además, se realizaron 194 pruebas de alcoholemia, una de ellas judicial y tres administrativas. También se ha señalado un positivo por cocaína y se levantaron tres actas por posesión de drogas.

Igualmente, se han realizado cuatro denuncias por infracciones de tráfico y la grúa retiró dos vehículos.