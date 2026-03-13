PP-A achaca al "cambio de etapa" en la Junta los "casi 90 millones" llevados en inversiones a Roquetas de Mar (Almería)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se reúne con el alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, así como con afiliados y simpatizantes del partido. - PP

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha señalado este viernes los "casi 90 millones de euros" invertidos por parte de la Junta de Andalucía en Roquetas de Mar a raíz del "cambio de etapa" en el Ejecutivo autonómico hace siete años, con la llegada de Juanma Moreno.

Aunque Martín ha valorado la acción del alcalde del municipio, Gabriel Amat (PP), como un "defensor incansable de Roquetas", ha incidido en que "necesitaba un Gobierno andaluz que creyera en este municipio tanto como él" para posibilitar dichas inversiones, según ha manifestado en un encuentro con afiliados y simpatizantes en la localidad.

En una nota, ha estimado la figura del presidente de honor del PP almeriense, con quien han repasado algunos de los proyectos impulsados en los últimos siete años, entre los que ha citado el centro hospitalario de alta resolución como "construcción ya casi finalizada" o la nueva sede judicial, que se encuentra "en ejecución" tras la fórmula diseñada por ambas administraciones en la que el Consistorio asume la edificación valorada en 11,4 millones de euros.

Martín también se ha referido a otras actuaciones relevantes en materia educativa y de empleo, como la construcción de los nuevos institutos de Las Salinas y Las Marinas, o las obras del nuevo centro del Servicio Andaluz de Empleo. Además, ha recordado que ya se han ejecutado proyectos como la nueva lonja, la ampliación del IES Turaniana o las actuaciones de mejora realizadas en la Rambla de San Antonio.

Por otra parte, ha subrayado la "profunda transformación" que ha experimentado Roquetas de Mar en los últimos años gracias a la "cooperación entre el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz" así como a que la Junta "trabaja para servir a los ciudadanos y proteger sus intereses".

El portavoz parlamentario también ha valorado las actuaciones de la Junta en materia hídrica para garantizar el desarrollo económico y el abastecimiento en una zona "especialmente afectada por la sequía". Entre ellas, ha destacado la tubería de abastecimiento en alta, la concesión de agua desalada o las inversiones en infraestructuras de agua regenerada.

Además, ha recordado que próximamente comenzará la construcción de un nuevo depósito de agua potable de 70.000 metros cúbicos en Aguadulce, una infraestructura "estratégica" que "permitirá reforzar el abastecimiento en todo el Poniente almeriense".

"Hablamos de una actuación fundamental para garantizar el suministro en caso de incidencias en la desaladora y para aumentar la seguridad hídrica de un municipio que no deja de crecer", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido el "compromiso" que el Gobierno andaluz y ha destacado que la colaboración institucional "está permitiendo impulsar proyectos que durante muchos años fueron reclamados por los vecinos y que ahora se están haciendo realidad".

Amat ha señalado que Roquetas de Mar vive "una etapa de importantes avances gracias al respaldo de la Junta de Andalucía" y ha agradecido a Moreno y a su Gobierno el "esfuerzo inversor que se está realizando en la ciudad".

"Roquetas de Mar está creciendo y necesita infraestructuras a la altura de ese desarrollo. El apoyo del Gobierno andaluz está siendo clave para seguir avanzando y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", ha concluido.