PP de Albox (Almería) destaca una inversión de casi 30 millones de la Junta en el municipio y reivindica su "impulso"

Reunión del PP de Alboz con afiliados y simpatizantes. - PP ALMERÍA

ALBOX (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El PP de Albox (Almería) ha celebrado una reunión con afiliados y simpatizantes en la que han participado los candidatos del PP al Parlamento Andaluz, Diego Martínez, Joaquín Navío y Juan Domingo Navarro, junto al vicesecretario regional de Industria Agroalimentaria, Antonio Mena, el secretario de Educación del PP de Almería, Francisco Alonso, y la vicesecretaria general del PP de Albox, María del Mar Alfonso. Durante el encuentro se ha puesto en valor el "impulso" que el Gobierno Andaluz presidido por Juanma Moreno ha dado al municipio en los últimos siete años, con "una inversión cercana a los 30 millones de euros".

Martínez ha subrayado que "Albox ha dejado atrás años de parálisis para convertirse en un municipio que avanza gracias a un Gobierno andaluz que cumple con hechos sus promesas". En este sentido, ha destacado que "estas inversiones han supuesto un auténtico revulsivo para la localidad y han permitido mejorar la calidad de vida de los vecinos".

El candidato popular ha explicado que "en estos años se han llevado a cabo importantes actuaciones en educación, con reformas y mejoras en centros educativos, así como la reapertura de Guadalinfo adaptado a Punto Vuela, acercando la digitalización a todos los vecinos". Además, ha añadido que "se han reparado ocho caminos rurales fundamentales para el sector agrícola y se han impulsado planes de Formación y Empleo que han beneficiado a 168 personas, generando oportunidades reales".

"El Gobierno de Juanma Moreno ha dado también respuesta a demandas históricas como el sellado del vertedero con una inversión de 2,6 millones de euros, el nuevo acceso sur al Polígono Industrial o la ampliación del centro de salud, una actuación muy esperada por los vecinos y por el equipo de gobierno del Partido Popular", ha señalado.

En cuanto a los proyectos en marcha, Martínez ha afirmado que "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con Albox sigue más vivo que nunca", destacando actuaciones como "la ampliación y mejora de la ETAP con una inversión de 8,7 millones de euros, la nueva sede del SAE, la construcción de la residencia de mayores con 2,5 millones o las actuaciones en infraestructuras viarias y medioambientales como la rambla de Albox".

Asimismo, ha puesto en valor el apoyo al desarrollo rural y al sector agrícola: "La Junta está respaldando a los agricultores con ayudas al desarrollo rural, a las explotaciones agrícolas y a los jóvenes que quieren emprender en el campo, además de apostar por la puesta en valor de nuestro patrimonio con actuaciones en la Ermita de la Santa Cruz y la Torre del Aljambre".

Martínez también ha destacado la importancia de la autovía del Almanzora, asegurando que "por fin se ha desbloqueado una infraestructura clave que los gobiernos socialistas mantuvieron paralizada durante años". "Hoy es una realidad su conexión con la A-7 y seguimos avanzando con nuevos tramos para vertebrar definitivamente la comarca", ha afirmado.

En clave política, el candidato del PP ha señalado que "frente a la inacción de anteriores gobiernos, hoy Andalucía cuenta con un Ejecutivo que gestiona, que escucha y que da soluciones reales a los problemas de los ciudadanos".

"El cambio liderado por Juanma Moreno ha demostrado que otra forma de gobernar es posible, basada en la eficacia, la estabilidad y el compromiso con cada municipio. Albox es un claro ejemplo de que cuando hay voluntad política y gestión, los proyectos salen adelante. Por eso es fundamental seguir avanzando en esta línea y no dar ni un paso atrás", ha concluido.

Por su parte, la vicesecretaria general del Partido Popular de Albox, María del Mar Alfonso, ha destacado que "los vecinos de Albox están viendo cómo nuestro municipio avanza gracias a inversiones que eran muy necesarias y que durante años fueron olvidadas". En este sentido, ha afirmado que "hoy Albox cuenta con más oportunidades, mejores servicios y un futuro más prometedor".

En este contexto, ha valorado que "gracias al trabajo en conjunto y tras haber reestablecido las relaciones entre Albox y las demás administraciones, ahora en lugar de tirar colegios, se invierte en educación, donde no existían los Talleres de Empleo hoy se benefician cientos de vecinos que acceden a una nómina mientras se forman".

Asimismo, la popular ha destacado que debido a dichas medidas "los transportistas y el sector industrial pueden acceder al polígono Terdiguera directamente desde la autovía, algo que se le olvidó hacer al gobierno socialista". "Albox realiza obras y genera puestos de trabajo con dinero que se consigue a través de la buena sintonía con las diferentes administraciones algo que es imposible de asumir con fondos propios", ha apostillado.

Asimismo, ha querido agradecer "el compromiso firme del Gobierno de Juanma Moreno con nuestro municipio, atendiendo reivindicaciones históricas y haciendo realidad proyectos que parecían imposibles". "Estas inversiones están transformando Albox y mejorando la vida de nuestros vecinos", ha señalado.

Finalmente, ha subrayado que "desde el Partido Popular de Albox vamos a seguir trabajando para que este impulso no se detenga y para que el municipio continúe creciendo de la mano de un Gobierno andaluz que ha demostrado con hechos su apuesta por nuestra tierra. Tenemos que devolver Albox, al lugar que se merece".