El PP de Almería advierte de que el AVE no "será una realidad antes de 2030" y exige mejoras en la línea convencional

Representantes del PP de Almería y de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, durante la reunión. - PP

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha advertido de que la llegada del AVE a la provincia "no será una realidad antes del año 2030" y de que, hasta entonces, los almerienses seguirán "a la cola" en materia de Alta Velocidad.

Así lo ha trasladado la formación política en una nota, tras una reunión con la Mesa del Ferrocarril de Almería, en la que ha reclamado al Gobierno central mejoras en la línea convencional ante los "continuos retrasos y viajes de no menos de siete horas".

La reunión ha estado encabezada por el secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, junto a otros dirigentes provinciales, que han trasladado su "compromiso de seguir defendiendo", desde las instituciones en las que gobierna el PP, las necesidades ferroviarias de Almería y exigir al Gobierno de España "el cumplimiento de sus competencias".

"Almería merece estar bien comunicada con el resto de España con servicios competitivos porque nuestro desarrollo y nuestro futuro dependen de ello", ha manifestado.

Además, ha anunciado que el PP llevará al Congreso de los Diputados una batería de preguntas para conocer la situación de las infraestructuras ferroviarias en la provincia, al insistir en la necesidad de mejorar unas conexiones que, según ha indicado, mantienen a Almería en una situación de "aislamiento".

Por otro lado, el dirigente 'popular' ha puesto subrayado el "compromiso" del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno con el impulso del tren de cercanías en el Poniente y el Bajo Andarax. En este sentido, ha señalado que el estudio de viabilidad ya está incluido dentro del Plan de Transporte Metropolitano de Almería.

González Bellido ha apuntado que estos estudios deberán desarrollarse a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como administración competente en materia ferroviaria, "aunque podrán contar con la colaboración de la Junta de Andalucía".