El PP de Almería asegura que Montero "está distraída" porque "el cerco judicial se va estrechando en torno a ella"

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en su intervención durante el acto. - PP DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha advertido de que la situación política nacional está marcada por "un clima muy convulso" para el PSOE, ya que "no hay un solo día en el que el PSOE no abra titulares por cuestiones judiciales o casos de corrupción". Ante ello, se ha preguntado "dónde está la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero," y ha subrayado que "probablemente el hecho de que el cerco judicial se vaya estrechando en torno a su persona la tiene bastante distraída".

Así lo ha expuesto este jueves en Níjar (Almería), en el marco de la primera Junta Directiva Provincial celebrada tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, donde ha señalado que "cada mañana nos despertamos con un nuevo escándalo socialista. Ayer fue la entrada de la UCO en la sede de Ferraz, hoy es el juicio al hermano del presidente y antes de ayer el caso de la SEPI. No hay un solo día en el que el PSOE no abra titulares por cuestiones judiciales o casos de corrupción", ha lamentado.

En este contexto, Fernández-Pacheco ha vuelto a cuestionarse "dónde está Montero", criticando la ausencia pública de la líder del PSOE andaluz. "Montero decidió no entregar su acta en el Congreso, no ha acudido a la sesión de control y no sabemos qué opina de todo lo que está sucediendo. Probablemente el hecho de que el cerco judicial se vaya estrechando en torno a su persona la tiene bastante distraída", ha afirmado.

Frente a esta situación, el dirigente popular ha asegurado que el PP seguirá centrado "en la gestión y en los problemas reales de los ciudadanos", recordando que en Andalucía se abrirá ahora una etapa de diálogo para conformar "un gobierno estable y solvente que permita seguir avanzando con paso firme".

Durante el encuetro, Fernández-Pacheco ha destacado que el balance electoral "es muy positivo" para el PP de Almería después de que el partido haya vuelto a ganar con "contundencia" las elecciones autonómicas en la provincia. "El PP ha mantenido los seis diputados obtenidos en 2022, hemos alcanzado casi un 43% del voto provincial, sacamos 21 puntos al PSOE y 19 puntos a Vox, hemos ganado en 87 de los 103 municipios de la provincia y nos consolidamos de nuevo como la fuerza política favorita de los almerienses", ha afirmado.

El presidente provincial ha señalado que estos resultados "suponen un aliciente y también una enorme responsabilidad" para todos los cargos públicos del PP de Almería, y ha asegurado que el respaldo ciudadano obliga al partido a "seguir trabajando con más intensidad aún por el futuro de la provincia".

La Junta Directiva se ha celebrado en Níjar "no por casualidad", según ha explicado Fernández-Pacheco, quien ha puesto en valor que el municipio haya sido el de "mejor" resultado electoral entre las grandes localidades de la provincia. "Más de un 45% de los nijareños escogieron la papeleta del PP y hemos ganado prácticamente en todas las mesas electorales del municipio, consolidando así el proyecto de Juanma Moreno y también la gestión del alcalde de Níjar", ha señalado.