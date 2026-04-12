PP destaca una inversión de "más de 76 millones" de la Junta en Vícar en los últimos siete años

Miembros del PP de Almería - PP

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) - El candidato del PP por Almería al Parlamento andaluz Pablo Venzal ha puesto en valor la inversión realizada por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en el municipio de Vícar, "que supera los 76 millones de euros en los últimos siete años".

Venzal, que ha participado en un encuentro con afiliados y simpatizantes junto al vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García Alcaina, la diputada nacional, Maribel S. Torregrosa, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vícar, José Manuel Manzano, ha destacado que esta cifra refleja "el compromiso real del Gobierno andaluz con todos los municipios", independientemente del partido que los gobierne.

"Frente a las etapas del Partido Socialista en la Junta, en las que había municipios de primera y de segunda, hoy el Gobierno de Juanma Moreno trabaja con igualdad, atendiendo las necesidades de todos los ciudadanos", ha afirmado.

Según se recoge en un comunicado, el dirigente popular ha señalado que esta inversión ha contribuido de forma decisiva a mejorar la calidad de vida en el municipio, con actuaciones en ámbitos clave como la sanidad, la educación, el empleo, la agricultura o las políticas sociales. En materia sanitaria, Venzal ha destacado la construcción del nuevo centro de salud de Las Cabañuelas Bajas, con una inversión de 2,3 millones de euros, así como las mejoras realizadas en otros centros sanitarios del municipio.

"Estamos hablando de inversiones que refuerzan la atención sanitaria y que demuestran que la sanidad pública es una prioridad para el Gobierno andaluz", ha señalado. En educación, ha recordado las actuaciones de mejora en centros escolares, tanto en infraestructuras como en equipamientos, así como los proyectos en marcha para ampliar espacios y adaptar instalaciones.

"Invertir en educación es invertir en el futuro, y eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno en Vícar", ha afirmado. Asimismo, Pablo Venzal ha puesto el acento en las políticas de empleo, destacando que 463 vecinos han podido acceder a un puesto de trabajo gracias a los programas impulsados por la Junta, con una inversión de más de 5,3 millones de euros.

"Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una oportunidad, y ese es el verdadero valor de estas políticas", ha subrayado y ha valorado el respaldo al sector agrícola, con ayudas que superan los 51 millones de euros para modernización, apoyo a jóvenes agricultores y mejora de explotaciones. "El campo es un pilar fundamental de nuestra economía y el Gobierno andaluz lo está apoyando como nunca antes", ha indicado.

En clave política, ha defendido el modelo de gestión del Ejecutivo andaluz, asegurando que "frente a la confrontación y la falta de gestión de otros, el Partido Popular ofrece estabilidad, rigor y resultados". "Hoy Andalucía avanza porque hay un gobierno que escucha, que cumple y que se centra en resolver los problemas reales de la gente", ha añadido.