PP-A rechaza en el Parlamento que Cámara de Cuentas fiscalice la contratación de Diputación de Almería entre 2016-2025

Imagen de este jueves de la celebración de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha rechazado en solitario este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía la propuesta que hacía el Grupo Socialista para que la Cámara de Cuentas de Andalucía acometiera una fiscalización de la contratación de la Diputación de Almería en el periodo comprendido entre 2016-2025.

Vox se ha abstenido y solo el Grupo Socialista ha votado a favor de su propia iniciativa.

Es una iniciativa que los socialistas han impulsado al calor de las actuaciones judiciales y policiales que rodean a la Corporación Provincial a raíz del llamado caso Mascarillas, que comportó la detención del expresidente Javier Aureliano García y dos exvicepresidentes en el marco de una actuación por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación y compra de material sanitario.

El parlamentario socialista Mateo Hernández ha sostenido que ese encargo a un organismo de fiscalización externa sobre la contratación obedece a su condición de "un asunto muy grave" en tanto que "afecta a la confianza de los ciudadanos en las instituciones", así como entraña "un mal uso público del dinero de todos, en supuestas mordidas".

Con esta argumentación ha considerado "imprescindible" que la Cámara de Cuentas sumara esta fiscalización a las previstas para este año mientras ha recordado que se trata de "un caso que estalla en el año 2021, en plena pandemia, con un contrato de casi dos millones de euros" para la compra de material sanitario ante la pandemia de coronavirus, operación donde se ha detectado "una comisión ilegal de casi un millón de euros".

A esta génesis ha sumado "un presunto entramado de corrupción de la contratación de obras públicas" cuyo epicentro es un auto judicial donde se tomará declaración a 43 personas, "muchas de ellas empresas o resposables de las empresas", antes de advertir que "se estaría investigando un periodo temporal del año 2016 al 2025, casi diez años".

Ante el previsible rechazo de la iniciativa ante la mayoría absoluta del Grupo Popular ha reprochado el diputado socialista que "ya van siete comisiones de investigación rechazadas en esta Cámara propuestas por la oposición", además de sostener que "al Partido Popular le encantan la auditoría y las comisiones de investigación en el Senado".

"Le exigimos luz y taquígrafos, es lo mínimo que le podemos exigir desde los poderes públicos, y aquí tenemos una oportunidad de euros para que la Cámara de Cuentas audite e investigue estos contratos", ha sostenido Mateo Hernández.

El diputado socialista ha recriminado a Vox que en 2023 se retirara de la acusación en el caso para preguntarle "a cambio de qué", así como que al PP le hayan echado de su personación en la causa judicial.

La parlamentaria del Grupo Vox en Andalucía Cristina Jiménez ha instado as que a "combatir la corrupción venga de donde venga" al asegurar que "los andaluces están hartos" al esgrimir aquí que "durante décadas el Partido Socialista, proponente de esta iniciativa, convirtió a Andalucía en un cortijo, en un sistema clientelar, donde el dinero público se utilizaba sin control".

Ha calificado de "vergonzoso y repulsivo" que una de las conclusiones que han arrojado los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sea que algunos de los implicados, entre ellos el expresidente Javier Aureliano García, aprovechara las comisiones para "pagarse con dinero público las hipotecas de sus mansiones".

"Seguimos viendo que el problema no está resuelto", ha afirmado sobre el control del gasto público.

PP-A: MILES Y MILES DE CONTRATOS Y HARÍAN FALTA TRES CÁMARAS DE CUENTAS

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha sostenido que el rechazo a la iniciativa fiscalizadora del PSOE se justificaba por "estar mal planteada" al esgrimir que se debería haber precisado si es fiscalización de la Cámara de Cuentas debía ser "de legalidad operativa o de gestión", además de que "ni se acota en el tiempo" por cuanto el periodo propuesto implica "miles y miles de contratos y harían falta tres cámaras de cuentas".

Ha instado al Grupo Socialista a utilizar a sus representantes en la Cámara de Cuentas para que propongan allí "fiscalizar lo que tenga por conveniente o le interese al Partido Socialista".

Ha pedido "rigor legal por encima del mediático y del parlamentario" sobre las propuestas que se llevan a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento.