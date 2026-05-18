PSOE buscará en Almería "recuperar la confianza de la ciudadanía" tras ser superado por Vox y quedar tercera fuerza

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín. - PSOE

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha afirmado que buscará "recuperar la confianza de la ciudadanía" para un futuro cambio de gobierno tras una jornada electoral en la que la formación ha sido superada por Vox y ha quedado como tercera fuerza política en la provincia.

Martín ha asegurado que trabajarán para "construir una alternativa" a futuro tras haber obtenido el 21,5 por ciento de los votos, con 64.604 papeletas --6.895 más que en 2022--, lo que supone una bajada de 0,6 puntos con respecto a las anteriores elecciones.

Así, ha considerado una "mala noticia para Almería y para Andalucía" el posible pacto de gobierno PP-Vox que pueda conformarse a raíz de los resultados. El PSOE, según ha dicho, "no ha sido capaz de trasladar suficientemente su proyecto a la ciudadanía" para alcanzar los resultados esperados, aunque ha señalado que "los problemas de los almerienses siguen ahí" y "continuarán marcando el trabajo político de los socialistas durante la próxima legislatura".

El dirigente de los socialistas, que han ganado las elecciones solo en 15 de los 103 municipios de Almería, ha asegurado que el PSOE "seguirá trabajando desde la oposición para defender sus propuestas" y continuar "al lado de la ciudadanía almeriense, especialmente en la defensa de los servicios públicos".

En esta línea, ha destacado que más de 64.500 almerienses han depositado su confianza en el PSOE en estas elecciones y ha subrayado que la formación ha incrementado su respaldo respecto a los comicios de 2022 en cerca de 7.000 votos. "Eso también nos da impulso para seguir trabajando", ha afirmado pese a situarse como tercera fuerza por detrás de Vox, que lo ha aventajado en más de 5.000 votos.

En cualquier caso, ha insistido en que el "deterioro de la sanidad pública", el "desmantelamiento paulatino" de la educación pública, la situación de la dependencia y los problemas de acceso a la vivienda "siguen afectando al día a día de la sociedad almeriense".

El secretario general del PSOE de Almería, también ha felicitado al PP por haber sido la fuerza más votada en la provincia, ha reconocido el trabajo de interventores y apoderados socialistas y ha agradecido la labor de todos quienes se han implicado en la jornada electoral, desde las mesas electorales hasta representantes de la administración, trabajadores de Correos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



