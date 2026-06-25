PSOE critica el "doble rasero" del PP al mantener en el cargo al alcalde de Tíjola (Almería) investigado en Mascarillas

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala. - PSOE-A

ALMERÍA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, ha criticado este jueves el "doble rasero" del PP ante los casos de presunta corrupción "al exigir responsabilidades de manera inmediata cuando afectan a otras formaciones" mientras que "protege y ampara a los suyos".

El dirigente socialista se ha expresado en estos términos al hilo del caso Mascarillas, que investiga una supuesta trama de contratos irregulares en el seno de la Diputación de Almería y por el que se investiga, entre otros, al actual al alcalde de Tíjola y diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeo, Juan José Martínez.

"Ha entrado como investigado y ha salido con la misma condición, pero, curiosamente, en este caso el Partido Popular guarda un escandaloso silencio", ha afirmado Ayala ante la comparecencia en sede judicial del diputado provincial, quien había sido llamado a declarar este jueves dentro de la instrucción del caso.

Ayala ha subrayado que el PSOE respeta "plenamente" la presunción de inocencia y que todas las referencias contenidas en la causa deben entenderse como hechos presuntos e indicios incorporados a una investigación judicial. No obstante, ha recordado que "la responsabilidad penal corresponde a los tribunales, pero la responsabilidad política corresponde al Partido Popular".

"El PP no puede mantener en responsabilidades institucionales a un alcalde y diputado provincial que gestiona dinero público y que declara como investigado en una causa donde aparecen empresas relacionadas directamente con él, especialmente después de haberse conocido informaciones sobre el procedimiento fiscal que también le afecta", ha afirmado.

Así, ha lamentado que, a día de hoy, tanto el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, como el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, mantengan un "silencio sepulcral" sobre este asunto y "no hayan ofrecido ninguna explicación acerca de los motivos por los que José Juan Martínez continúa desempeñando sus responsabilidades públicas".

El dirigente socialista ha recordado que la investigación del caso Mascarillas "ya no se limita al contrato de emergencia para la adquisición de material sanitario durante la pandemia", sino que la Guardia Civil ve indicios de "un presunto modelo de contratación pública bajo sospecha en torno a la Diputación Provincial de Almería".

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Almería ha anunciado que su partido ha registrado una queja ante el Decanato de los juzgados de Almería tras conocer que el diputado "habría abandonado las dependencias judiciales por una salida distinta de la ordinaria, evitando de ese modo la presencia de los medios de comunicación que cubrían informativamente las actuaciones judiciales".

Ayala ha señalado que esta circunstancia resulta "especialmente relevante" por tratarse de una causa "de evidente interés público" y por la "condición institucional del investigado", algo que, según ha indicado, "no ha ocurrido con otros investigados".

La queja presentada ante el Decanato se refiere exclusivamente a la posible utilización de accesos o salidas no ordinarias de las dependencias judiciales que, de haberse producido sin una causa objetiva que lo justificara, "podría generar una apariencia de trato diferenciado o de favor respecto de determinados cargos públicos investigados", según ha advertido.

No obstante, el PSOE ha precisado que no cuestiona en modo alguno el derecho de toda persona investigada a no declarar, guardar silencio o ejercer su derecho de defensa con todas las garantías legalmente previstas.