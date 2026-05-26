PSOE ve un "despropósito" la ampliación de plazos de obra del Paseo de Almería: "No se dice la verdad a la ciudadanía"

Archivo - El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez. - PSOE - Archivo

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, ha criticado el "despropósito" que, según ha dicho, supone la segunda prórroga concedida a la UTE Hormigones Asfálticos - Lirola Ingeniería y Obras para acabar las obras de peatonalización del Paseo de Almería, que continuarán hasta el próximo 30 de septiembre cuando, la fecha final prevista originalmente, era el pasado 13 de enero.

"La realidad es que no se dice la verdad a la ciudadanía por parte de la alcaldesa ni el equipo de gobierno del Partido Popular", se ha quejado Enríquez al apreciar falta de transparencia en relación a esta actuación, por lo que su grupo va a solicitar "toda la información que hay al respecto para saber realmente qué está pasando".

En edil ha afeado que el proyecto haya pasado de una duración inicial de un año a extenderse durante un año y nueve meses. "Al principio juraron y perjuraron que en diciembre acabarían la obra. Llega diciembre y no acaban la obra", ha dicho ante la primera ampliación prevista para finales de este mes de mayo.

El representante socialista ha lamentado que las sucesivas ampliaciones de plazo continúen sin solución puesto que la obra "sigue sin acabar", toda vez que ha generado inconvenientes tanto en el día a día como en festividades.

Enríquez ha subrayado el impacto negativo de estas demoras en la vida cotidiana de los almerienses, manifestando que "hemos tenido ya la Navidad, la Semana Santa, una feria, vamos a tener otra feria más con el paseo en obra".