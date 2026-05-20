El Puerto de Almería activa la fase roja de su Plan de Autoprotección por el incendio en el Muelle de Pechina

Incendio declarado en una zona de contenedores del Muelle de Pechina del Puerto de Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha activado la fase roja del Plan de Autoprotección del Puerto ante el incendio declarado este miércoles en el Muelle de Pechina durante unos trabajos de corte de tubos de acero recubiertos de polipropileno, sin que consten daños personales y con el foco controlado y en descenso de intensidad.

La activación de esta fase responde al riesgo de que el humo pueda girar hacia la ciudad en caso de que se intensifique el viento y cambie la dirección, lo que implica que el Plan de Autoprotección del puerto queda supeditado al plan municipal.

La APA ya había activado previamente el Plan de Autoprotección en fase azul y mantiene la coordinación con el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía. Los bomberos continúan en la zona, donde se ha perimetrado el entorno del foco, cuyo control se ha visto favorecido por la ausencia de viento.

El aviso se ha recibido minutos antes de las 9,30 horas por un incendio en una zona de acopio de material y contenedores, con tubos vacíos y fuera de uso. El fuego se ha originado en una zona exterior, fuera de cualquier nave industrial, y ha provocado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

Fuentes portuarias han indicado a Europa Press que esa humareda se debe tanto al recubrimiento de los tubos como a las calzas de madera que los sujetan, materiales que han ardido con facilidad, si bien se desconoce si las llamas han podido alcanzar algún inmueble portuario.

Además de la Policía Portuaria, que ha dado los primeros avisos ante el incidente, desde EMA 112 Andalucía también se ha alertado a Policía Nacional y Policía Local de Almería.

RECOMENDACIONES POR LA PRESENCIA DE HUMO

La APA, en coordinación con el 112, ha recomendado a la población permanecer atenta a los medios de comunicación, seguir las indicaciones de las autoridades y organismos intervinientes, mantener la calma y no acercarse a la zona de la emergencia.

En caso de que exista riesgo de que la nube se aproxime a la ciudad, ha aconsejado no permanecer en el exterior y cerrar puertas y ventanas, una recomendación que el Ayuntamiento de Almería ha reforzado a través de sus redes sociales, con especial atención a menores, personas mayores, personas con asma, EPOC u otras patologías respiratorias y mascotas.

El Consistorio también ha pedido evitar la actividad física al aire libre en las inmediaciones, cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo en caso de mucho humo y consultar con el centro de salud ante síntomas como dificultad para respirar, mareos o conjuntivitis.