El Puerto de Almería desactiva su Plan de Autoprotección tras la extinción del incendio en el Muelle de Pechina

Incendio declarado en el Muelle de Pechina del Puerto de Almería. - EMA 112

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha desactivado su Plan de Autoprotección tras haber dado por extinguido por completo el incendio que se ha declarado este miércoles en el Muelle de Pechina durante unos trabajos de corte de tubos de acero recubiertos de polipropileno, lo que ha levantado una inmensa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Autoridad Portuaria y del servicio unificado de emergencias 112 han confirmado el nivel 'blanco' decretado sobre las 18,30 horas con el que se ha dado por finalizada la intervención sobre el siniestro, que se ha saldado sin daños personales.

El fuego se originó en torno a las 9,15 horas en una zona de acopio de material donde se había autorizado la manipulación y corte de unos tubos de acero, lo que ha derivado en el incendio por el que se ha movilizado a Bomberos de Almería y un helicóptero semipesado de EMA Infoca, que ha contribuido a sofocar las llamas.

El incendio se ha producido en una zona exterior, fuera de cualquier nave industrial y que se encontraba bien delimitada, según han constatado durante su asistencia la presidenta de la APA, Rosario Soto, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín.

Fue la Policía Portuaria y el personal de Seguridad de la Autoridad Portuaria los que dieron aviso a EMA 112 nada más producirse el siniestro. El centro coordinador también alertó a Policía Nacional y Policía Local de Almería.

La APA ha activado desde el primer momento el Plan de Autoprotección del puerto, primero en fase azul y, de forma preventiva, ante la posibilidad de que se intensificase el viento y el humo virase hacia la ciudad, en fase roja, con lo que el plan portuario ha quedado supeditado al plan municipal.

En ese momento, se ha trasladado a la población, a través de los medios de comunicación, las recomendaciones pertinentes dada la situación del suceso. Posteriormente, se ha producido un nuevo descenso de nivel hasta confirmar la total extinción de las llamas.