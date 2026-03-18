Recuperan en Níjar (Almería) un vehículo robado en Alicante y dos escopetas también sustraídas

Archivo - Control de la Policía Local de Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Níjar (Almería) ha recuperado en el núcleo urbano de Pueblo Blanco un vehículo que había sido sustraído en la provincia de Alicante en cuyo maletero había dos escopetas que también habían sido robadas.

Esta actuación ha sido posible gracias a la intervención de patrullas de atención al ciudadano y de tráfico de la Policía Local nijareña, que sospecharon de un vehículo con placas de matrícula 'dobladas' y que pertenecían a un vehículo que no estaba sustraído.

Tras realizar las oportunas comprobaciones con el número de bastidor del coche, los agentes constataron que el sobre el vehículo había una denuncia por robo en Alicante, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Esta acción policial se suma a otra desarrollada por agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), que en las últimas horas han intervenido en Fernán Pérez 3.000 litros de gasolina que se iba a destinar al 'petaqueo' en aguas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.