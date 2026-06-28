Rescatado un bañista en la playa del Playazo de Rodalquilar de Níjar (Almería) tras lanzarse al agua

Archivo - Helicóptero de Salvamento Marítimo. - @SALVAMENTOGOB - Archivo
NÍJAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)
Un bañista ha tenido que ser rescatado este mediodía tras resultar herido al lanzarse al agua en la playa del Playazo de Rodalquilar del municipio de Níjar (Almería).
El accidente se ha producido a las 12,30 horas, cuando testigos de los hechos han alertado de la necesidad de rescate al quedar el herido en una zona de rocas de difícil acceso, según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.
Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado al bañista y lo ha evacuado al aeropuerto de Almería, donde ha sido asistido por los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.