Rescatan a 18 personas, entre ellas un menor, de una patera localizada al sur de El Ejido (Almería)

Archivo - Torre de Salvamento Marítimo en Almería. - CCOO - Archivo

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este domingo a 18 personas de origen magrebí, 17 varones y un menor, que viajaban en una embarcación precaria localizada a 10,5 millas al sur de Punta de Baños, en El Ejido (Almería).

Fuentes del organismo han indicado a Europa Press que la patera, de tipo neumática, fue avistada por un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera, tras lo que la Salvamar Carina acudió a la zona para auxiliar a sus ocupantes.

El rescate se produjo a las 23,00 horas y, posteriormente, los ocupantes fueron trasladados al Puerto de Almería, donde el desembarco finalizó a las 1,50 horas. La coordinación de la emergencia la realizaron los controladores marítimos del centro de Almería.