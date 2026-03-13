Roquetas de Mar (Almería) estrena este sábado el 'Roquebús', el primer autobús turístico eléctrico del municipio

El autobús turístico eléctrico 'Roquebús' circula frente al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), a través del área de Turismo y Playas, ha presentado el 'Roquebús', el primer autobús turístico del municipio, que comenzará a funcionar este sábado, 14 de marzo.

Este nuevo servicio ofrecerá un recorrido circular con 13 paradas que conectará las dos principales zonas turísticas de Roquetas de Mar: la Urbanización y Aguadulce, según ha informado el Consistorio en una nota.

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos y enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio, pretende reforzar la oferta turística y mejorar la conexión entre los principales puntos de interés de la ciudad. El servicio será operado por la empresa Alsa.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que "el 'Roquebús' supone un paso más en nuestra apuesta por un turismo sostenible, moderno y de calidad. Con este nuevo servicio no solo facilitamos la movilidad de los visitantes, sino que también ponemos en valor los principales atractivos turísticos de Roquetas".

Por su parte, la concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas, Amalia López, ha subrayado que este proyecto "contribuirá a mejorar la experiencia de quienes visitan el destino".

"Queremos que quienes vengan a Roquetas de Mar puedan descubrir de forma cómoda y atractiva todo lo que ofrece nuestro municipio. El 'Roquebús' permitirá recorrer nuestros espacios más emblemáticos y conocer su historia y su valor turístico", ha asegurado la edil.

El gerente de Alsa, Valeriano Díaz, ha señalado que para la compañía "es un orgullo colaborar con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en un proyecto que apuesta por la movilidad sostenible y por mejorar la experiencia turística del destino. Este autobús eléctrico, el primer bus turístico eléctrico de Andalucía, combina innovación, sostenibilidad y servicio al visitante".

RECORRIDO

El itinerario del 'Roquebús' partirá del Hotel Golf Trinidad y recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos del municipio, entre ellos la Avenida del Mediterráneo, el Castillo y Faro de Santa Ana, la Plaza de Toros, el Auditorio, el Parque Acuático, Turaniana, el Puerto de Aguadulce, el Karting, Punta Entinas Sabinar y el Club de Golf, antes de regresar al punto de inicio.

El autobús realizará cuatro expediciones diarias, a las 10,00, 12,00, 17,00 y 19,00 horas, y permitirá a los usuarios subir y bajar del vehículo durante el recorrido.

El billete tendrá un precio de cuatro euros y será gratuito para los menores de seis años. Los tickets podrán adquirirse en las Oficinas de Turismo de la Urbanización y de Aguadulce, en el propio autobús y también a través de internet en la web: 'roquebus.roquetasdemar.es'.

Además, los usuarios podrán acceder desde su teléfono móvil, mediante un código QR, a audioguías en cuatro idiomas con información sobre los distintos puntos de interés del recorrido, con el objetivo de conocer mejor la historia, el patrimonio y los recursos turísticos de Roquetas de Mar.