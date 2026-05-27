La Salvamar 'Carina' se incorpora a la flota de Salvamento Marítimo en Almería tras 2,5 millones de inversión

Presentación de la nueva unidad de intervención Salvamar 'Carina' en el Club de Mar de Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha presentado este miércoles la nueva unidad de intervención Salvamar 'Carina', una embarcación que sustituye a la Salvamar 'Spica' y que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros por parte del Gobierno de España para reforzar la seguridad en el mar, la capacidad de respuesta ante emergencias y la lucha contra la contaminación marina en la costa almeriense y el mar de Alborán.

El acto, celebrado en el Club de Mar de Almería, ha sido clausurado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha enmarcado la incorporación de este nuevo medio en el Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en el Mar y de lucha contra la contaminación del medio marino para el periodo 2025-2027, dotado con 162 millones de euros.

La nueva unidad, que rinde homenaje a Carina, la constelación de La Quilla, pertenece a la familia de embarcaciones tipo Salvamar, lanchas de entre 15 y 21 metros de eslora con "alta capacidad de rescate, rapidez, versatilidad y posibilidad de remolque" para asistir a embarcaciones con problemas en la mar. Salvamento Marítimo cuenta con 58 unidades de este tipo en el conjunto del territorio nacional, aunque 57 están tripuladas y una se dedica a suplir paradas de operatividad.

El delegado del Gobierno ha subrayado que esta nueva embarcación aporta "agilidad y rapidez" ante las emergencias, si bien ha remarcado que su finalidad va más allá de la mejora técnica y se vincula a una "misión permanente que no entiende de horarios ni de condiciones meteorológicas".

La Salvamar 'Carina', de 21,50 metros de eslora y 5,5 de manga, incorpora sistemas de posicionamiento dinámico y Jet Anchor, una sonda de barrido lateral en 3D con alcance de hasta 1.200 metros, cuatro placas solares para mantener cargadas las baterías de emergencia y un equipo de comunicaciones por satélite 'Starlink', que ofrece internet de alta velocidad.

La unidad dispone además de un foco de búsqueda tipo LED con cámara térmica y un sistema de seguimiento de blancos desde el radar principal para operaciones de búsqueda y rescate sin visibilidad y durante la noche. Cuenta con una autonomía de 400 millas náuticas, unos 740 kilómetros, a una velocidad de 28 nudos; dos motores MAN de 1.400 CV; y waterjets HX47, que mejoran el rendimiento a máxima carga.

El director de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena, ha señalado que la llegada de la Salvamar 'Carina' supone un "hito" en el compromiso de Salvamento Marítimo con la seguridad en la mar, la protección del medio ambiente y la innovación tecnológica.

García Lena ha subrayado, no obstante, que "por muy modernos que sean los medios, el verdadero valor de salvamento está en las personas", en referencia a las tripulaciones que salen a la mar, los profesionales de los centros de coordinación y quienes trabajan "24 horas todos los días" para que el sistema funcione.

Por su parte, la directora general de Marina Mercante y presidenta de Salvamento Marítimo, Ana Núñez Velasco, ha señalado que el 40 por ciento de los presupuestos de la Dirección General de la Marina Mercante van destinados a Salvamento Marítimo, al que ha definido como el "brazo operativo" de Marina Mercante, y ha añadido que el 70 por ciento de las inversiones se ha dirigido a la renovación de la flota.

Asimismo, ha apuntado que Almería es un "punto caliente" por las rutas migratorias, el tráfico internacional y el tráfico nacional, por lo que ha defendido la importancia de disponer de embarcaciones "tecnológicamente más avanzadas, modernas y punteras" para dar respuestas "más rápidas y eficaces".

DISPOSITIVO ANDALUZ Y RELEVO DE LA 'SPICA'

Fernández ha calificado "de primer nivel" el dispositivo de Salvamento Marítimo en Andalucía, con cinco centros de coordinación, 17 embarcaciones --13 salvamares, tres remolcadores y una guardamar-- y helicópteros para atender más de 900 kilómetros de costa. Durante 2025, este operativo coordinó la atención de más de 5.200 personas, de las que más de 1.200 correspondieron a aguas de la provincia de Almería.

El dispositivo actual se coordina desde los centros de Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería. Desde Tarifa y Almería se controlan también los dispositivos de separación de tráfico del Estrecho de Gibraltar y el Cabo de Gata, mientras que en Sevilla se ubica la base estratégica de salvamento y lucha contra la contaminación, que presta apoyo logístico y de provisión de equipos y materiales para emergencias.

La Salvamar 'Spica' llegó a la base de Almería en el verano de 2017 y ha prestado servicio hasta finales de febrero de este año. En este periodo ha llevado a cabo 1.912 servicios y ha navegado 73.187 millas.

Fernández ha reconocido la labor de sus profesionales por ser trabajadores "altamente cualificados, con vocación de servicio público, entrega y una enorme humanidad", y ha añadido que estos datos "reflejan la magnitud y la importancia de un servicio público que muchas veces trabaja lejos de los focos, pero que resulta absolutamente imprescindible".

El delegado del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo va a "seguir apostando por el fortalecimiento de Salvamento Marítimo, por la renovación de medios y por el apoyo a quienes desarrollan esta labor esencial", ya que "invertir en seguridad marítima es invertir en protección, en sostenibilidad y en vidas humanas".