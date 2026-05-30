Sanz dice que es la iniciativa de la Junta la que acerca "más que nunca" el derribo definitivo del Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que, tras el último dictamen relacionado con el hotel de El Algarrobico, "queda claro" que la vía jurídica que acerca "más que nunca" el derribo definitivo "se ha logrado gracias a la iniciativa de la Junta de Andalucía", en detrimento, ha dicho, "del paripé electoral del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero de la expropiación, que era inútil".

Así se ha pronunciado Sanz, en una nota de audio remitida a Europa Press, a raíz del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) a favor de la propuesta de resolución del procedimiento que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) tramita para revisar de oficio la licencia de obras concedida en enero de 2003 a Azata del Sol para edificar el hotel de cara a anular el acuerdo por el que se concedió dicho permiso municipal, que declara "nulo".

Para le consejero, este dictamen "es un paso decisivo para cerrar definitivamente uno de los mayores atentados urbanísticos y medioambientales" del país y supone "un hito clave después de años de batalla judicial y administrativa y refuerza el camino emprendido por la Junta de Andalucía, el que escogimos para que este monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental desapareciera cuanto antes".

Así, ha asegurado que "lo que queda claro es que queda cada vez menos para demoler" y ha expresado que desde la Junta Andalucía "pedimos al Ayuntamiento de Carbonera la máxima celeridad y agilidad en la convocatoria del pleno para poner fin de una vez por todas a un conflicto que se ha prolongado demasiado tiempo".

Además, ha considerado que "una vez más se comprueba que la iniciativa que lideró la hoy candidata y secretaria general del PSOE de Andalucía, entonces, ministra de Hacienda, --María Jesús Montero-- era un paripé electoral que no tenía recorrido y después de anunciar que en seis meses procederían a derribar, se ha visto que la vía de la expropiación era el camino equivocado, tal y como habían advertido la Abogacía del Estado muchísimos años atrás".

El consejero ha destacado este último dictamen del Consejo Consultivo "favorable a la revisión de oficio, que es la posición que siempre había mantenido la Junta de Andalucía para declarar formalmente la nulidad de la licencia de obra del hotel" y ha apuntado que "ya lo era al resultar contraria a la planificación territorial la ley urbanística, como así se constató también en múltiples sentencias de los tribunales en procedimientos que impulsó la Junta de Andalucía".

"Esta posición que acerca más que nunca el derribo de El Algarrobico es gracias a la intervención de la Junta de Andalucía", ha asegurado Sanz, quien ha recordado que se solicitó y se admitió la personación, tras lo que "se desarrolló un procedimiento seguido por el Ayuntamiento, instando al mismo ante el órgano judicial con la presentación de diversos escritos la obligación de ejecutar la sentencia, acordando la nulidad de la licencia sin más dilaciones indebidas".

Para el consejero, "la posición del Estado aún no ha dado ningún resultado", punto en el que ha recordado que "escogió la vía de la expropiación y no ha sido capaz ni de avanzar ni de ofrecer una solución" y ha señalado que en el procedimiento seguido por el Ayuntamiento, en relación con la revisión de oficio de la licencia, "ni siquiera se había personado" el Estado.

"Esta personación de la Junta fue una de las múltiples actuaciones que hemos venido realizando desde la comunidad autónoma para conseguir el pleno restablecimiento de la legalidad urbanística y ambiental que se habían conculcado", ha dicho Sanz, quien ha recordado que el Gobierno andaluz se personó en el procedimiento expropiatorio que inició el Estado, "advirtiendo en el último escrito que presentamos la inminente resolución del procedimiento de revisión de oficio de la licencia, que evidentemente ha sido mucho más eficaz".

Sanz ha defendido que por parte de la Junta de Andalucía quieren "seguir avanzando en culminar la demolición de la construcción ilegal", por lo que ha considerado que "debe celebrarse una comisión mixta de seguimiento del protocolo general de colaboración de 15 de noviembre del 2011, pero con una posición clara de victoria de las tesis de la Junta de Andalucía".

Además, ha incidido en que ahora corresponde al Ayuntamiento de Carboneras "llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia" y ha precisado que una vez culminado este trámite, "vamos a avanzar hacia la demolición del inmueble y la restauración de este entorno natural, que nunca ha debido verse amenazado".

"Desde la Junta de Andalucía mostramos nuestra satisfacción con un dictamen que es decisivo para poner fin de una vez por todas al asunto de El Algarrobico y que queda muy poco para lograr el objetivo planteado y deseado", ha aseverado el consejero.

En relación con el planteamiento del Gobierno central, ha dicho que "solo ha buscado el electoralismo, solo ha buscado el efectismo y solo ha ejercido un paripé político y electoral que le ha llevado al fracaso". "Y ha sido la iniciativa de la Junta de Andalucía la que ha llevado al éxito y a la culminación de todos los trámites definitivos para que pueda desarrollarse finalmente la demolición", ha reiterado.