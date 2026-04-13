Sanz (PP): "Lo que está en juego no es la mayoría absoluta, sino la estabilidad de Andalucía"

1077258.1.260.149.20260413121754 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios tras visitar el nuevo centro de salud de Benahadux, Almería - Marian León - Europa Press

BENAHADUX (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha incidido este lunes en que lo que realmente "está en juego" en las próximas elecciones andaluzas "no es la mayoría absoluta" sino "la estabilidad de Andalucía", sentido en el que ha puesto como ejemplo la situación en Extremadura o el bloqueo presupuestario del Gobierno central.

Así lo ha trasladado a los medios ante el sondeo de intención de voto de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo elaborado por Sigma Dos para 'El Mundo' por el que el PP-A obtendría el 42,8 por ciento de los votos y entre 55 y 57 escaños, mientras que el PSOE-A caería a su peor resultado histórico con el 22,9 por ciento de los sufragios y entre 27 y 29 diputados.

Sanz ha señalado que aún "queda mucho" para la cita electoral ante unas encuestas que reflejan la "fotografía del momento". "Las valoro y las analizo, lógicamente, pero creo que hay que tomarlas con muchísima prudencia", ha añadido el candidato 'popular' en sintonía con el mensaje de movilización lanzado por su partido en las últimas semanas.

El consejero ha planteado los comicios en términos contrapuestos. "La estabilidad o el desgobierno", ha dicho antes de aludir al escenario abierto en Extremadura, donde el PP obtuvo la victoria electoral pero sin apoyos suficientes para conformar gobierno en solitario. "Llevan seis meses desde las últimas elecciones sin gobierno, eso no es bueno", ha avisado.

Del mismo modo, ha incidido en la situación del Gobierno de España, que es "un gobierno que no gobierna" porque "si no hay presupuesto no hay gobierno", para contraponer "el caos y la incertidumbre" de otras regiones o el Ejecutivo central frente a la "estabilidad" existente en Andalucía, que "es la única comunidad autónoma que tiene presupuesto todos los años seguro".

Así, Sanz llamado a la prudencia y ha recordado que todavía "hay mucho que disputar" y "queda mucho trabajo por hacer" de cara a la cita electoral, por lo que espera que los andaluces "no se confíen".

"Lo que está en juego es si seguimos siendo una comunidad autónoma con estabilidad que nos permite tener presupuesto", ha insistido antes de recordar que su principal rival político, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, "no ha sido capaz de aprobar un presupuesto en toda la legislatura" como vicepresidenta del Gobierno y responsable de Hacienda.

Con ello, Sanz ha cuestionado que Montero pueda hablar de avances en sanidad porque para ello "hay que tener presupuesto" con el que garantizar la "inversión sanitaria". "Confiar en quien un día se levanta queriendo gobernar y otros días se levanta no queriendo gobernar, pues eso es una inseguridad mala", ha añadido.

Sanz cree así que a Andalucía "le ha sentado muy bien la estabilidad, un gobierno estable liderado por Juanma Moreno" por lo que espera que la formación consiga renovar sus resultados el próximo 17 de mayo, según ha manifestado.



