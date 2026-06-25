Seis detenidos tras liberar a dos mujeres obligadas a prostituirse bajo coacciones en Roquetas de Mar (Almería)

Intervención de la Policía Nacional para liberar a dos mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en Roquetas de Mar (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a seis personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión provisional, acusadas de participar en una red destinada a captar mujeres en sus países de origen para trasladarlas a España y obligarlas mediante coacciones a ejercer la prostitución, de modo que dos víctimas pudieron ser liberadas.

Los arrestados, entre quienes figuran dos mujeres, están investigados por su distinto grado de participación en delitos de trata de seres humanos y pertenencia a organización criminal, así como otros de detención ilegal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según ha informado la Comisaría en una nota.

La investigación realizada en el marco de la operación 'Altamira' se inició tras la declaración de una mujer que manifestó haber sido captada en su país de origen, trasladada a España y explotada sexualmente en un piso de Roquetas de Mar utilizado para el ejercicio de la prostitución.

La información obtenida por el Grupo Ucrif de Santander a raíz de la denuncia permitió abrir una de las principales líneas de investigación. Posteriormente, una segunda denuncia interpuesta en Valencia condujo a la localización de otra mujer que presuntamente permanecía retenida y habría sido conducida para ejercer la prostitución contra su voluntad.

A partir de los indicios de ambas denuncias, los agentes intervinieron en una operación desplegada el pasado 2 de junio, con la práctica simultánea de dos entradas y registros en sendos domicilios de Roquetas de Mar. El dispositivo contó también con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción, que se encargó de las entradas y estableció el perímetro de seguridad durante las intervenciones.

En los registros, los agentes intervinieron documentación relacionada con la investigación, numerosos justificantes de envíos de dinero, libretas con anotaciones presuntamente vinculadas a la actividad delictiva, cocaína en diversos formatos, una balanza de precisión, 540 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y numerosos blísteres de sildenafilo cuya procedencia se investiga.

Los seis detenidos, casi todos de origen paraguayo al igual que las víctimas, fueron puestos a disposición del titular de la Plaza 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instrucción de Almería, que decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de los arrestados.

Las actuaciones fueron dirigidas en la provincia por el Grupo II de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Almería, en comunicación directa con los grupos Ucrif de Santander y Valencia.