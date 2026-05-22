Hasta siete medios aéreos tratan de contener el incendio de Almería, que avanza por el calor y el viento

Un helicóptero sofoca las llamas del incendio forestal declarado en Almería. - EMA INFOCA

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en los términos municipales de Almería y Huércal de Almería suma ya siete medios aéreos, entre ellos un helicóptero pesado desplazado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que buscan contener el avance de las llamas que afectan a una vasta área de matorral impulsado por el viento y las altas temperaturas de la jornada.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado desde donde se coordinan las labores de extinción ante un incendio cuyo origen se ubicó inicialmente en Alhama de Almería pero que Martín ha concretado en el paraje 'El Pocico' situado en la zona minera de La Vagoneta, en Almería.

Martín ha detallado que las llamas no han alcanzado el término municipal de Enix aunque ha confirmado que durante la jornada de este jueves hubo un segundo foco de incendio, que quedó en conato, en el término municipal de Benahadux a raíz de que prendieran unos generadores, de modo que el Ayuntamiento llegó a activar su plan de emergencias al situarse en un espacio cercano a la población.

Las altas temperaturas obligaron durante la jornada de este jueves a que dos bomberos tuvieran que ser "despejados" temporalmente, aunque luego volvieron a operar para frenar este fuego que se produce fuera del periodo de alto riesgo de incendios forestales, que arranca oficialmente el próximo 1 de junio.

Así, se mantiene la fase de preemergencia activada en la región, donde en las últimas horas se han dado fuegos también en Huelva, Cádiz, Málaga y Jaén, sin que por el momento se plantee subir a situación operativa 1, ya que no se observa peligro para los ciudadanos.

La delegada ha valorado la incorporación de nuevos medios, algunos de ellos procedentes de Granada, junto con cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción de incendios, una unidad médica y camiones autobomba, entre otros medios a los que se unirán dos nuevas brigadas con un técnico de operaciones.

El objetivo, según ha comentado, es que el incendio no se propague hacia zonas de difícil acceso y que las llamas corran "a lo largo de toda la Sierra de Gádor". "En principio parece que los trabajos están funcionando bien. Nosotros, como siempre, confiamos en los medios aéreos", ha explicado Martín.

La representante de la Junta se ha mostrado "prudente" a la hora de determinar las causas del incendio, del que aún no se han ofrecido estimaciones oficiales de terreno afectado, puesto que el origen aún está en fase de investigación por parte de la Guardia Civil y distintos cuerpos de Policía Local del área metropolitana, además de por los propios medios del Infoca.

En cualquier caso, ha incidido en las dificultades que entraña su extinción dada la masa forestal de matorral y monte bajo existente, que supone "mucho combustible" en la zona. "Vamos a hablar seguramente de un gran número de hectáreas, pero estamos hablando de una vegetación que se regenera muy rápidamente", ha añadido.