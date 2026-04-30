Suben a diez los detenidos por los disturbios previos al UD Almería-Málaga CF tras otros cinco arrestos

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ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Almería ha detenido a cinco miembros de la afición de la UD Almería por los disturbios entre aficiones que se dieron en la previa del encuentro entre el equipo almeriense y el Málaga CF, cuando ya se detuvo a otras cinco personas de las que cuatro fueron condenadas y una está pendiente de proceso judicial.

Fuentes de la Comisaría han indicado a Europa Press que los arrestos se han producido entre los días 28 y 29 de abril entre aficionados de la UD Almería, de modo que a cuatro de ellos se les achaca un presunto delito de desórdenes públicos y a un quinto un delito de incitación a cometer delitos.

Los arrestados han quedado en libertad a la espera de ser citados por un órgano judicial. Conforme a la actuación policial, dichas detenciones se producen tras el análisis de la información recopilada durante la previa del encuentro en el entorno del UD Almería Stadium que se celebró el pasado 19 de abril.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Plaza número 2 de Almería ya condenó cuatro aficionados del Málaga CF por estos hechos después de que reconocieran los hechos ante desórdenes públicos, por el que se les impuso el pago de una multa de cuatro meses a razón de cinco euros al día y la prohibición de acudir o acercarse a menos de 500 metros a instalaciones deportivas donde se disputen competiciones de Primera y Segunda División de fútbol durante un periodo de dos años.

Asimismo, uno de los condenados de la afición malaguista también aceptó una condena por un delito leve de lesiones, por el que deberá pagar una multa de cinco euros por día durante 20 días.

Por su parte, el primer aficionado almeriense detenido, que fue dado de alta tras su paso por el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) tras sufrir algunas lesiones, rechazó su participación en los hechos. A él se le incoaron diligencias por delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos.

DENUNCIA CONTRA LA POLICÍA

El aficionado reclamado como miembro de la Grada Joven de la UDA tendrá prohibido acercarse a menos de 500 a centros deportivos donde se disputen partidos de fútbol hasta que se resuelva el procedimiento judicial. El hombre, por su parte, ha expresado su intención de presentar denuncia contra los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en su arresto.

Al respecto, desde el Gobierno se ha defendido la "proporcionalidad" de la actuación policial que se realizó en la previa del encuentro deportivo para evitar una "pelea multitudinaria", toda vez que rechazó que las lesiones de este aficionado se correspondieran con un "golpe por parte de la policía".

"Hay vídeos que así lo avalan y lo acreditan", señaló al respecto el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien insistió en que el golpe que sufrió el aficionado que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario se produjo "por otra circunstancia que no tiene nada que ver con la acción de la Policía Nacional".

En concreto, según sus explicaciones, el afectado estaba siendo desplazado por unos agentes mientras iba siendo sujetado desde los hombros por otro aficionado, quien lo habría soltado "de una forma imprevista", lo que habría hecho que el herido se golpeara la cabeza contra el suelo.

Desde la Policía Nacional también se ha rechazado que el herido sufriera cualquier tipo de golpe en la cabeza con una defensa policial o que el herido llegara en estado crítico al centro hospitalario, toda vez que han negado que las aficiones de ambos clubes se llegaran a "mezclar" o la "calentar".

Del mismo modo, han valorado que no se produjeran otros daños personales entre aficionados ajenos a los hechos, ni daños materiales en buses o en el mobiliario público.