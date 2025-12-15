Suspendidas las clases en una pedanía de Cuevas del Almanzora (Almería) por los efectos del temporal

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Emilia' ha obligado este lunes a suspender las clases presenciales en el Colegio Público Rural (CPR) Sierra Almagrera de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería), lo que ha afectado a una quincena de alumnos que siguen sus clases de manera telemática, toda vez que este martes se podrán incorporar a las aulas.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, quien ha señalado que desde la Administración autonómica se realiza un balance de las explotaciones agrícolas para determinar las incidencias que se han podido producir en el campo.

La delegada ha valorado que no se hayan producido daños personales durante el paso de la borrasca, por la que se han activado avisos rojos y naranjas en la zona del Levante almeriense y las comarcas de Los Vélez y Almanzora, más allá del rescate de una pareja que cruzaba con su vehículo una rambla en Huércal-Overa.

También en Cuevas del Almanzora un hombre fue rescatado de su vehículo a las 21,38 horas del domingo. Además se han practicado distintas actuaciones de auxilio a conductores en la población de Palomares, en Cuevas del Almanzora, y se han sucedido las llamadas de conductores alertando de las fuertes lluvias que complicaban la circulación en la A-7 y la AL-7107.