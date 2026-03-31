El transporte urbano de Almería se refuerza en Semana Santa con un servicio 'búho' y nuevas lanzaderas

Archivo - Un bus urbano en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y Alsa-Surbús, empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano en la capital, van a poner en marcha un dispositivo especial con motivo de la Semana Santa 2026, que incluye la activación de un servicio nocturno 'búho' y nuevas líneas lanzadera para mejorar la conexión entre el centro de la ciudad y los barrios periféricos.

Ambos servicios estarán operativos desde este miércoles, día 1 de abril, hasta la madrugada del domingo, 5 de abril, y mantendrán las tarifas habituales del transporte urbano con el uso de cualquier título de transporte vigente, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El nuevo servicio nocturno B1 'búho' Centro-La Cañada-El Alquián-Retamar ofrece una alternativa de transporte segura durante la madrugada. Este servicio operará entre las 23,00 y las 06,30 horas, con una frecuencia de 45 minutos, mediante una flota de dos autobuses, conectando el centro de la ciudad (Rambla-Celia Viñas) con los barrios del Levante.

Las expediciones se realizarán en ambos sentidos durante toda la noche, garantizando así la movilidad de residentes y visitantes en horario nocturno y facilitando el acceso a zonas como La Cañada, El Alquián y Retamar-El Toyo.

Además, también como novedad para estas fechas, se habilita la línea lanzadera L1 Recinto Ferial-Artés de Arcos, concebida como una alternativa para reducir la congestión del tráfico en el centro de la ciudad.

Este servicio permitirá a ciudadanos y visitantes estacionar sus vehículos en las inmediaciones del Estadio de los Juegos del Mediterráneo y acceder cómodamente al centro mediante transporte público.

La lanzadera funcionará en horario de 17,00 a 1,16 horas, con una frecuencia de paso de 13 minutos, y estará atendida por una flota de tres autobuses articulados de alta capacidad (18 metros), preparados para absorber una elevada demanda de viajeros.

El recorrido será directo, con dos únicas paradas en el Recinto Ferial --calle Árbol del Paraíso, frente al parking del Estadio-- y en Artés de Arcos. Esta medida contribuye a mejorar la accesibilidad a los principales puntos de interés y a reducir la presión del tráfico en las zonas céntricas durante los días festivos en los que se espera mayor presencia de visitantes.

La concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha explicado que "con este refuerzo del transporte público queremos ofrecer una alternativa eficaz, sostenible y segura para disfrutar de la Semana Santa".

En este sentido, ha asegurado que el servicio 'búho' responde "a una demanda y petición creciente de muchos ciudadanos, conectando el centro con los barrios del levante durante toda la noche, mientras que las lanzaderas, servicios que en otras ocasiones y con la celebración de eventos se han puesto en marcha, permitirán mejorar la accesibilidad a los principales puntos de actividad".

García Lorca ha subrayado también que la ubicación "estratégica" de las lanzaderas, junto al recinto ferial, facilita el aparcamiento disuasorio y contribuye a reducir la presión del tráfico en el centro de la ciudad, mejorando la fluidez y la seguridad vial en unos días especialmente intensos".

Este dispositivo especial se enmarca dentro de la estrategia municipal de fomento del transporte público y movilidad sostenible, en colaboración con Surbús, empresa concesionaria del servicio de transporte urbano, en el objetivo de consolidar una red más eficiente durante los grandes eventos de la ciudad. "Son medidas que se corresponden con el compromiso de este Ayuntamiento con una movilidad moderna, conectada y al servicio de la ciudadanía", ha concluido la edil 'popular'.