El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) anular en 20 días la licencia del hotel de El Algarrobico

Archivo - El hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), en imagen de archivo. - EUROPA PRESS/GREENPEACE - Archivo

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto en el que requiere al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a culminar el procedimiento para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles.

Según el contenido del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal insta al alcalde del municipio, Salvador Hernández, a dictar la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras a la empresa 'Azata del Sol S.L.' el 13 de enero de 2003 para la construcción del hotel.

Asimismo, el TSJA advierte de que, en caso de incumplimiento del requerimiento, podrá acordarse la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 del mismo texto legal.