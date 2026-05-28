TSJA rechaza la suspender el acuerdo de Pleno que nombró a Álvaro Ramos como alcalde de Garrucha (Almería)

Archivo - El alcalde de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos, tras ser elegido en el pleno de investidura. - AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA - Archivo

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar del acuerdo de Pleno del pasado 12 de febrero de 2026 por el que se nombró a Álvaro Ramos como alcalde de Garrucha (Almería) en el marco del pacto con el PP para ceder la Alcaldía en la recta final del mandato.

En un auto, consultado por Europa Press, el alto tribunal andaluz rechaza la adopción de esta medida solicitada por el PSOE encaminada a paralizar el nombramiento del Pleno mientras que se resolvía la cuestión de fondo, en la que se plantea que Ramos --que fue expulsado de IU-- no puede ejercer la Alcaldía.

Recuerda el tribunal en su resolución que acceder a la medida cautelar solicitada "supondría anticipar el sentido del fallo a adoptar en el recurso principal, lo que, en términos generales está vedado" toda vez que se traduciría en una "estimación anticipación" de una sentencia.

"La decisión de no acordar la suspensión, en definitiva, obedece a la regla general de la ejecutividad de los actos administrativos, respecto de la cual la suspensión opera como una excepción", recuerda la Sala de lo Contencioso-administrativo.

De este modo, el TSJA mantiene a Ramos en el cargo de primer edil mientras que analiza detalladamente la cuestión de fondo antes de adoptar un pronunciamiento final.

El Pleno del Ayuntamiento de Garrucha (Almería) eligió el 12 de febrero como nuevo alcalde del municipio a Álvaro Ramos, quien se presentó a las elecciones bajo las siglas de Garrucha para la Gente y conformó un pacto de gobierno con el PP por el que se estableció una alcaldía de alternancia que le permite estar al frente del Consistorio los 14 meses.

El representante municipal contó con el apoyo de los seis concejales del PP, el concejal de Vox y el edil con el que Ramos se presentó a las elecciones frente a la candidatura presentada por la socialista María López, que reunió solo siete apoyo de su grupo, al que se sumó el concejal de UCIN.