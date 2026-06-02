UGT y CCOO urgen medidas frente a los accidentes no traumáticos y el calor tras la novena muerte laboral en Almería

Representantes de UGT y CCOO durante la concentración contra la siniestralidad laboral en Almería. - CCOO

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han alertado del impacto del calor y de los riesgos asociados a las olas de calor tras lamentar la novena muerte laboral registrada en la provincia de Almería en lo que va de 2026, por lo que han hecho un llamamiento a la Administración pública para que "agilice y concrete" las reformas normativas pendientes y a las empresas para que analicen esta situación y apliquen de "forma estricta" las medidas de prevención.

Ambas organizaciones han trasladado en una nota conjunta su "más profunda solidaridad y apoyo" a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido y han señalado que, con este "trágico suceso", Almería se sitúa como la segunda provincia de Andalucía por cifras de siniestralidad laboral con resultado de muerte.

UGT y CCOO han incidido en que, en este caso, se trata de una muerte no traumática, una tipología que actualmente constituye la principal causa de muerte laboral en España, y han advertido de que estas pérdidas son a menudo "muertes invisibles", vinculadas a factores como el estrés, el sobreesfuerzo, las jornadas excesivamente largas, la falta de acompañamiento en puestos en los que se trabaja en total soledad o los turnos durante toda la noche.

Los sindicatos han sostenido que este tipo de siniestros no se investigan de manera "correcta ni adecuada", lo que "perpetúa la desprotección de las plantillas y camufla las verdaderas causas organizativas que hay detrás".

UGT y CCOO también han alertado, coincidiendo con la llegada del periodo estival, de los graves riesgos asociados a las olas de calor, cuyos efectos ya se han empezado a sufrir durante el pasado fin de semana, y han subrayado que las altas temperaturas incrementan de forma "alarmante" el riesgo de sufrir accidentes de trabajo.

"No se puede seguir consintiendo que la salud y la vida de los trabajadores sigan pagando el precio de la precariedad y la falta de planificación preventiva", han apostillado ambas organizaciones.