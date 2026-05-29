100x100 Unidos anuncia su intención de presentarse en las próximas municipales en Cádiz capital

Componentes de 100x100 Unidos Cádiz para las municipales en la capital gaditana. - 100X100 UNIDOS CÁDIZ

CÁDIZ 29 May. (EUROPA PRESS) -

100x100 Unidos ha anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones municipales de 2027 en Cádiz capital bajo el nombre 100x100 Unidos por Cádiz con una ideología que "no es de izquierda ni de derecha, sino que la ideología es Cádiz, que merece volver a creer en sí misma".

Según ha indicado en una nota, la plataforma inicia oficialmente su camino hacia las elecciones municipales de 2027 manifestando que "Cádiz no puede seguir atrapada entre la resignación, la suciedad, la falta de vivienda, empleo precario y las peleas políticas de siempre, mientras la ciudad pierde oportunidades y vecinos cada año".

"Lejos de las siglas tradicionales y de la confrontación permanente, el proyecto defiende una forma distinta de hacer política, con más gestión, más corazón y más amor por Cádiz", han defendido desde la plataforma, que ha incidido en que "esto no va de izquierdas ni de derechas, va de Cádiz, de sus barrios, sus jóvenes, sus mayores y de la impotencia de ver cómo la ciudad se apaga poco a poco mientras otros viven instalados en el enfrentamiento eterno".

100x100 Unidos por Cádiz se define como un proyecto de gaditanos para y por Cádiz, "formado por personas de distintos ámbitos sociales y profesionales de la ciudad que comparten una misma preocupación, que la ciudad deje de perder población, oportunidades y autoestima". "Se nos ha ido demasiado tiempo echando la culpa unos a otros: que si Teófila, que si Kichi, que si Bruno, y mientras tanto Cádiz sigue igual o peor y los gaditanos estamos cansados de excusas", han añadido.

La iniciativa toma como referencia el modelo municipalista desarrollado en La Línea de la Concepción por Juan Franco, donde la gestión local ha conseguido "sanear las cuentas municipales y devolver estabilidad económica al Ayuntamiento, demostrando que otra manera de gobernar es posible cuando se prioriza la ciudad por encima de las siglas".

Entre los impulsores del proyecto se encuentra Juan de Dios Sánchez, ingeniero industrial y técnico naval, con casi tres décadas de experiencia en empresas como Delphi, Trasmediterránea o FCC, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional vinculada a la obra civil y los servicios.