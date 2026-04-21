Unas 500 personas reciben asesoramiento sobre el proceso de regularización, que avanza con normalidad en Jerez (Cádiz)

Una sesión informativa sobre el proceso de regularización a personas extranjeras llevada a cabo por Ceain en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en Jerez de la Frontera (Cádiz) se está desarrollando con normalidad desde su inicio, y ya se han contabilizado a unas 500 personas que han recibido asesoramiento al respecto por parte de Ceain, entidad social que se ha constituido como oficina colaboradora de la Oficina de Extranjería del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para asesorar, orientar y acompañar a estas personas en todo el procedimiento.

Fuentes municipales han detallado a Europa Press que los certificados de vulnerabilidad que necesitas estas personas para regularizar su situación van a ser solicitados por Ceain al Departamento de Inclusión Social e Inmigración del Ayuntamiento de Jerez, siendo esta administración la encargada de emitirlos y remitirlos a la ONG.

El trámite será online en la mayoría de los casos para evitar un posible "colapso" en los centros cívicos, habilitándose un mecanismo con dos trabajadores municipales para ir atendiendo esta demanda.

Estas mismas fuentes han avanzado que José Chamizo, ex-defensor del Pueblo Andaluz y perteneciente a la entidad Voluntarios por Otro Mundo, va a poner en marcha un consulado itinerante de Marruecos, recalando el próximo domingo 26 de abril en el centro Pedro Palma del polígono San Benito de Jerez, cuyas instalaciones son municipales.

Aunque el Ayuntamiento mantiene contacto con el resto de entidades sociales de la ciudad, se ha apuntado que la mayor parte del proceso se va a concentrar en Ceain, al ser oficina colaboradora del Gobierno de España, destacándose además que todo se está desarrollando "dentro de la normalidad" en estos primeros días.

Por su parte, Ceain ha puesto en marcha un servicio específico de información y orientación a personas extranjeras que residen en la localidad jerezana, habiéndose atendido ya a más de 500 personas.

La entidad ha subrayado que la regularización es "una oportunidad necesaria para avanzar en derechos e inclusión", que permitirá que "miles de vecinos y vecinas que ya conviven y trabajan en nuestra ciudad puedan normalizar su situación administrativa".

"Es evidente que las personas que están en situación irregular son personas que están en situación vulnerable, el solo hecho de no poder acceder al mercado de trabajo te aboca a la exclusión", ha manifestado en una nota Francisco Morales, director de Ceain.

En ese sentido, ha señalado que el texto legal publicado por el Gobierno "exige" esta acreditación mediante un certificado que sólo pueden emitir los servicios sociales de los ayuntamientos y las entidades colaboradoras. Es por eso que ha hecho un llamamiento a "la máxima colaboración de todos los actores implicados".

Para asegurar una atención ordenada, Ceain ha iniciado este martes las citas individuales, siguiendo un protocolo específico para personas que ya han participado en sesiones informativas de esta entidad. Así, el equipo de la entidad contacta directamente con ellas para asignarles una cita. Quienes no hayan acudido a estas sesiones, deben solicitar la cita a esta ONG.

Además del asesoramiento individual, se continuará ofreciendo sesiones informativas grupales periódicas, cuyas fechas se anunciarán en próximos días, y donde se contempla realizarlas también en domingo para facilitar el acceso a la información de aquellas personas que trabajan en el régimen de empleo del hogar e internas.

Como se ha apuntado, el equipo jurídico de Ceain impartirá sesiones informativas específicas a profesionales de la administración y otras entidades sociales para garantizar "la máxima colaboración y eficacia" durante el proceso.

También se ha advertido de supuestas estafas relacionadas con este proceso de regularización, tras detectar casos de personas que están pagando "honorarios abusivos". Es por eso que se ha recordado que Ceain ofrece un acompañamiento "profesional, de calidad y totalmente gratuito", con capacidad para emitir certificados de vulnerabilidad y asesorar en el proceso incluyendo la presentación telemática si es necesario.

La entidad ha abundando en que esta regularización "tiene un impacto directo en el desarrollo social y económico, especialmente en perfiles que hoy encuentran más barreras, como mujeres y jóvenes" y que "criminalizar a quienes están en situación irregular solo refuerza los prejuicios". "Regularizar es garantizar que nadie sea explotado y que todos contribuyan con los mismos derechos y obligaciones", ha concluido la entidad.

El proceso estará abierto del 16 de abril al 30 de junio de 2026 y pueden acogerse las personas en situación irregular o solicitantes de protección internacional.