Unos 70 cortadores de jamón se darán cita el 16 de noviembre en una feria solidaria en San Fernando (Cádiz)

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Unos 70 cortadores de jamón venido de toda España estarán presentes el próximo 16 de noviembre en la XI Feria Solidaria de Cortadores de Jamón, una cita consolidada como "referente nacional de solidaridad y gastronomía" en la localidad gaditana de San Fernando.

Los beneficios se destinarán íntegramente a la campaña 'Ningún niño sin juguete', que persigue que ningún menor de familias vulnerables de la ciudad se quede sin su regalo el Día de Reyes, ha indicado el consistorio isleño en una nota.

La Plaza del Rey volverá a convertirse en punto de encuentro de la solidaridad con la celebración de esta feria, organizada por la Asociación Reyes Magos y el Ayuntamiento isleño, con la colaboración desinteresada de profesionales del colectivo de cortadores de jamón.

Los precios se mantendrán en la línea de años anteriores, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y maximizar los fondos solidarios recaudados. Así, el plato de jamón y el plato con tres montaditos --de caña de lomo o de jamón-- tendrán un precio de seis euros, las bebidas costarán dos euros, mientras que el agua y las bolsas de patatas se ofrecerán a un euro.

El evento ha sido presentado por la delegada de Bienestar Social en el Ayuntamiento, Isabel Blanco, el presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Fernández, y la representante de la Asociación de Cortadores de Jamón, Mar Rasero.

Blanco ha recordado que este evento reúne a cortadores de jamón de todo el país "unidos por un mismo propósito", que no es otro que "fomentar la solidaridad, despertar conciencias y fortalecer la identidad colectiva de una ciudad comprometida con las causas sociales". La edición anterior, también celebrada en la plaza del Rey, tuvo, como ha recordado, "una gran acogida", motivo por el cual repite escenario.

Además, este año la cita coincidirá con la celebración del Día del Flamenco, ofreciendo una programación especial preparada por Cultura, cuya información se ampliará próximamente. No obstante, se ha adelantado que habrá pasacalles flamenco protagonizado por las academias de baile, flashmobs infantiles y sénior con coreografías flamencas y actuaciones de las distintas academias locales en el atrio de la plaza, que crearán un ambiente "festivo y cultural" que acompañará a la degustación solidaria.

El presidente de la Asociación Reyes Magos ha destacado que cada año esperan "como agua de mayo" la feria de cortadores porque es "un evento clave" para poder desarrollar toda su campaña. Como ha explicado, "nos proporciona una recaudación fundamental dentro de las distintas actividades que organizamos, como el torneo de pádel, el tapeo solidario o las acciones que aún quedan por celebrar antes de Navidad".

Por su parte, Mar Rasero ha recordado que San Fernando fue "pionera" en los eventos solidarios de cortadores de jamón en España, poniendo el foco en que "hace 11 años nació aquí la primera feria solidaria de este tipo, fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Asociación Reyes Magos y el colectivo de cortadores". Desde entonces, esta idea se ha extendido por todo el país con fines solidarios y de apoyo a múltiples causas.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en esta cita solidaria, disfrute del ambiente festivo y contribuya a que ningún niño ni niña de San Fernando "se quede sin juguete esta Navidad".

Además, desde la Asociación Reyes Magos se ha informado que desde este 3 de noviembre está abierto el plazo para que las familias que necesiten solicitar juguetes puedan hacerlo a través de su página web. El periodo permanecerá abierto hasta el 28 de noviembre, con el fin de que todos los niños y niñas de la ciudad puedan disfrutar de su regalo el Día de Reyes.