Un acertante se lleva un millón de euros al instante con un Rasca de la ONCE en Algeciras (Cádiz)

César Roveri, vendedor de la ONCE en Algeciras. - ONCE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Un acertante de Algeciras (Cádiz) ha ganado un premio de 1.000.000 de euros al instante con el Rasca x50 de la ONCE vendido por César Roveri, vendedor de la ONCE desde 2020, en pleno centro de la ciudad. "No me esperaba dar un premio tan grande, me ha costado creérmelo", ha asegurado el vendedor.

Según ha indicado la ONCE en una nota, el vendedor, que comenzó en la Organización hace más de cinco años y pasó primero por La Línea antes de estar ahora en Algeciras, ha manifestado su alegría. "Para un vendedor dar premios es lo más grande que hay y yo siempre intento ser discreto, pero en el barrio ya hay mucha alegría de saber que se ha repartido tanta suerte", ha añadido.

Roveri ha afirmado que alegrías como esta justifican el paso que dio hace siete años, cuando decidió "dejar de tener la discapacidad como un problema" mientras se ganaba la vida en la hostelería en el Campo de Gibraltar e irse a un sitio donde le "valoran" con su discapacidad y que le da "calidad de vida".

El Rasca x50 es el juego en el que por diez euros puedes llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de los números coincide con alguno de los números ganadores, ganas el premio correspondiente. Si aparece un símbolo x2, x5, x10, x20 o x50, ganas 2, 5, 10, 20 o 50 veces el valor del premio mostrado.

La ONCE ha recordado que sus cupones son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.